Pierde el móvil en Prullans y la movilización del grupo de WhatsApp vecinal hace que lo recupere

Una vecina de Prullans ha recuperado en pocas horas el teléfono móvil que se había dejado olvidado en un banco público gracias a la intervención desinteresada de otra vecina y la acción coordinada del grupo de WhatsApp del pueblo. El gesto ha puesto en valor una manera de relacionarse basada en la proximidad, la confianza y la ayuda mutua, y ha contrastado con la realidad de los robos de teléfonos móviles, que han mantenido un peso destacado entre los delitos de proximidad contra el patrimonio en el país. El mes de julio Prullans y la Cerdanya multiplican la población con la llegada de segundos residentes y turistas, con lo cual el teléfono perdido podía haber sido también de un visitante, lo cual no habría modificado la acción desinteresada de los vecinos, según han remarcado en los debates que ha generado el episodio.

La acción se ha producido en un marco general inverso. Los datos de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya (ESPC) 2022 sitúan los robos de teléfonos móviles en el 2,4% del total de hechos registrados en el ámbito de los delitos de proximidad contra el patrimonio. Los móviles han sido así uno de los objetos más afectados por este tipo de delincuencia, solo por detrás de los robos de bolso o cartera, que han representado el 2,6%. En este sentido, las imágenes de robos y asaltos inundan cada día las redes sociales y hacen aumentar la percepción de inseguridad en las ciudades.

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Así, los Mossos d’Esquadra registraron durante 2024 un total de 27.038 robos con violencia y/o intimidación en Catalunya, el 2,5% menos que el año anterior. La comparación entre las dos realidades ha mostrado dos modelos de convivencia y sitúa en las comunidades pequeñas el principal foco de supervivencia de los valores históricos de honestidad y apoyo mutuo.

Fuente: Regió7