Nueva línea de bus en Catalunya que conectará un punto clave de transbordo

El Departament de Territori de la Generalitat pondrá en marcha en septiembre una nueva línea regular de autobús para conectar Guissona y Cervera (ambas, en la comarca leridana de Segarra).

Línea 502

Se trata de la línea 502, que hará 12 viajes diarios de ida y 12 de vuelta de lunes a viernes laborables, con una frecuencia de paso de 60 minutos y un trayecto de unos 22 minutos.

La ruta dará servicio a estas paradas:

Estació de Ferrocarril, en Cervera.

Tarroja de Segarra.

Torrefeta (según la demanda).

Plaça de la Plana, en Guissona.

Rambla dels Segadors, en Guissona.

Mejora de las comunicaciones interurbanas

El proyecto se enmarca en la segunda fase del Pla de Xoc de la Generalitat de Catalunya para la mejora de las comunicaciones interurbanas en autobús, con el objetivo de reforzar la oferta de transporte público alrededor del territorio, mejorar la conexión entre municipios y fomentar una movilidad más sostenible y accesible.

De esta forma, la línea supondrá una inversión de unos 215.000 euros anuales, según ha informado la Generalitat tras la presentación del recorrido.

Válidos los títulos de la ATM Lleida

La nueva ruta pretende facilitar los desplazamientos por motivos laborales, académicos y de acceso a servicios y equipamientos. Por tanto, la encargada de presentar la línea, la directora de Transports i Mobilitat Susi López, junto con los alcaldes de los municipios implicados, ha indicado que "este nuevo servicio representa una mejora significativa para la movilidad interna de la Segarra, porque conecta de forma más eficiente los municipios de la comarca y facilita el acceso a los centros educativos, sanitarios, comerciales y administrativos".

Además, en esta línea serán válidos todos los títulos y tarifas integradas en la Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida (ATM Lleida), lo que también hace más fácil el trasbordo entre los diferentes transportes públicos.