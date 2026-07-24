Adiós a uno de los chiringuitos más famosos del Maresme: este domingo cierra sus puertas para siempre

El restaurante La Caleta, en Sant Vicenç de Montalt (Maresme, Barcelona), cerrará sus puertas este domingo, día 26, después de 71 años de actividad.

La Caleta es uno de los chiringuitos más populares del municipio de cocina mediterránea. Situado justo frente a la playa, en el paseo de Marquès de Riera, ha estado gestionado por tres generaciones de la misma familia.

Por orden del Servicio Provincial de Costas

El negocio familiar, abierto desde el año 1955, se ve obligado ahora a poner fin a su servicio de restaurante por orden del Servicio Provincial de Costas, que reclama la propiedad y requiere que abandonen el lugar antes del 30 de julio, fecha en la que precintarán el local y cortarán suministros.

Sin embargo, la familia tiene un contrato de alquiler con Adif vigente hasta 2030 y, justo dos días antes de recibir la orden de desalojo, les llegó el recibo del alquiler de los próximos seis meses, según ha informado Albert Casado, el responsable actual del negocio, a Rac1.

Dominio público marítimo-terrestre

El conflicto se remonta al 2019, cuando los terrenos donde se encuentra el restaurante pasan a ser competencia de Costas, debido a una nueva limitación del dominio público marítimo-terrestre.

Aun con este cambio de propiedad, Adif ha seguido con el contrato y la familia ha seguido pagando religiosamente, pero ahora Costas reclama que el terreno es suyo.

Realmente, los propietarios cuestionan que se les obliguen abandonar el lugar si la intención de Costas es continuar con la actividad de restauración. De hecho, ya han salido las bases para acceder al concurso para otorgar una concesión de un nuevo restaurante y este viernes está prevista la publicación del anuncio de licitación.

Afectará a una veintena de trabajadores

El plazo para presentar las ofertas será de 30 días hábiles y la familia tiene intención de presentarse, aunque eso no asegura nada.

El cierre afectará a la veintena de trabajadores del restaurante, igual que a la familia que gestiona La Caleta, responsables de asumir las indemnizaciones de la plantilla sin ningún tipo de compensación por parte de la Administración.

"No es una decisión que hubiéramos querido tomar"

La familia de La Caleta ha publicado en redes sociales un emotivo comunicado para anunciar el cierre y dar las gracias a sus clientes. En este, dejan claro que "no es una decisión que hubiéramos querido tomar, pero queremos despedirnos como lo hemos hecho siempre: con las puertas abiertas y dándoos las gracias por haber estado a nuestro lado durante todos estos años".

De la misma manera, el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt ha expresado su "reconocimiento a la trayectoria" del restaurante, destacando el papel tan importante que ha tenido en el municipio: "Durante siete décadas ha formado parte del paisaje, la vida social y la memoria de muchas generaciones de santvicentins y visitantes", explica en un comunicado.

Además, aseguran entender "la preocupación que esta noticia ha generado entre la ciudadanía y compartimos el sentimiento de todas las personas que han hecho de La Caleta un lugar especial a lo largo de los años", añaden.

Sin embargo, recuerda que carece de competencias para actuar, por lo que se limitará a actuar como mediador, haciendo las gestiones que pueda para facilitar una solución "que tenga en cuenta el interés general de Sant Vicenç de Montalt".