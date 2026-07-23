Toboganes y hasta una tirolina: El parque infantil de Lleida en el que alucinarán tus hijos

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Un parque infantil.

Un parque infantil. / MANU MITRU

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Neus Castellet

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Lleida es la capital de provincia de Catalunya que pasa más desapercibida, pero es una ciudad que ofrece un sinfín de planes. Sus casi 143.000 habitantes pueden disfrutar de seis restaurantes que aparecen en la Guía Michelin 2024, además de los cinco establecimientos mejor valorados en TripAdvisor. No obstante, no todo es comer en Lleida, también se pueden hacer otras muchas actividades. Una de ellas puede ser ir con los pequeños de la casa a la quincena de parques infantiles gratuitos que acoge la ciudad. Para que no tengas que elegir, te decimos cuáles son los mejores.

Salvo alguna excepción, los espacios recreativos públicos para niños de Lleida reciben una buena reseña en Google, concretamente de más de cuatro puntos sobre cinco. La cuestión es encontrar un parque infantil que lo tenga todo. Por un lado, una buena zona de juegos para cumplir con su principal cometido: que los más pequeños se diviertan. Y que sea segura, por supuesto.

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Por otro lado, es importante que disponga de servicios, como una fuente de agua, bancos para poder sentarse y puestos a pedir, algo de sombra. Si el entorno es bonito, los padres todavía lo agradecerán más. Hay varios equipamientos en la capital del Segrià que cumplen con todos estos requisitos, pero hay uno que se lleva la palma.

El parque mejor valorado

Se trata del parque infantil que está situado en el paseo de Ronda en su paso por la calle Humbert Torres. No tiene un nombre específico, pero está situado a dos minutos a pie del hospital de Santa Maria y los usuarios le dan la puntuación más alta de todos los que hay en Lleida: un 4,4 sobre cinco.

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La zona está toda vallada y dentro hay todo tipo de juegos. De hecho, tiene una tirolina y hasta cuatro toboganes, además de columpios, muelles y otras estructuras. "Es el mejor al que he llevado a mi hija. Bastante lugar para sentarme, además de que solo aquí encuentras las camas elásticas para saltar", comenta Lorena Zeferino.

"Genial a partir de los 2 años y algo. También tiene arenero. Con sombra de un castañero", destaca Ana Subirats, mientras que otras personas que dicen que es "recomendable" y hasta "perfecto".

Otras opciones interesantes

Otro parque con buena nota es el que está situado en la plaza Pau Casals de Lleida, en la confluencia de la avenida Balmes con la calle Vallcalent. Más allá de recibir una de las valoraciones más altas de los usuarios en Google Maps (4,3 sobre 5), también tiene todos los elementos citados anteriormente. Lo que lo diferencia del resto es que el área de juego recrea un barco pirata, al que no le falta su tobogán, así como una estructura para escalar y mantener el equilibrio. Además, los columpios están situados aparte. Todo ello sobre un suelo de caucho protector.

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A cinco minutos de ese parque hay otro que también cuenta con el visto bueno de los padres. Se trata de la zona infantil Pius XII, ubicada en la avenida homónima, en su cruce con la calle Bisbe Irurita. En Google Maps tiene una valoración de 4,2 sobre cinco. Es más grande que el de la plaza Pau Casals, pero tiene el inconveniente de que le da mucho el sol. "Buena variedad de columpios. Pero faltan sombras para el verano", opina Alberto Ruiz, que tiene la insignia de 'Local Guide' de Google.

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