Una vaca entra en un bar de Ribes de Freser y sorprende a los clientes

Una vaca entró el lunes por la mañana en un bar de Ribes de Freser y sorprendió a los clientes que se encontraban en el interior del establecimiento. El animal permaneció allí menos de veinte segundos y salió por la misma puerta sin causar daños ni heridos.

Los hechos tuvieron lugar hacia las nueve menos cuarto de la mañana en el Bar Gusi, situado en la calle de la Pedrera, a la entrada del municipio viniendo desde Campdevànol. Las cámaras de seguridad del local grabaron el momento en que la vaca accede al bar y avanza hacia el fondo del establecimiento.

Tal como se puede ver en los vídeos que ha difundido el establecimiento en las redes sociales, el bovino se dirige hacia una zona donde había una pareja de personas mayores. Uno de los trabajadores del bar consigue hacer girar al animal, que retrocede y vuelve a salir por la puerta principal.

En aquel momento había unas quince personas en el interior del local, además de varios clientes en la terraza. El episodio quedó en un susto y no se registraron daños personales ni materiales. Según ha publicado EL 9 NOU, la vaca pertenecía a la explotación ganadera de la Torre y se habría separado de un grupo de animales que pasaba habitualmente por delante del establecimiento.

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El propietario del bar, David Torrecillas, explicó al medio que no es extraño ver pasar ganado por aquella zona, ya que los animales se desplazan entre los campos de Campelles y la explotación, situada cerca del pabellón de Ribes de Freser. En esta ocasión, sin embargo, una de las vacas se «descolgó» del grupo y se dirigió directamente hacia el local. El pastor que conducía el rebaño también entró en el bar detrás del animal. «Gracias a Dios, la vaca no hizo daño a nadie», señaló Torrecillas en declaraciones recogidas por EL 9 NOU.