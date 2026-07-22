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Los expertos advierten: "Cada vez habrá más medusas" en las playas catalanas

Existe un motivo que se repite cada año y que aumenta la presencia de estos animales marinos

La temperatura del agua en la playa de la Barceloneta se dispara: cifra récord y registro excepcional para estas fechas

¿Hay medusas hoy en tu playa de Catalunya? Así puedes saberlo con una app

Pelagia Noctiluca. Meduses cap de Creus

Pelagia Noctiluca. Meduses cap de Creus / Eduard Marquès / DDG

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Andrea Valenzuela García

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Los expertos advierten de que el aumento significativo del calor ocasiona un incremento de las temperaturas en el agua del mar, un aspecto clave para favorecer la presencia de medusas en las costas durante el verano.

Aumento de la temperatura del agua del mar

De esta forma, ya en junio el meteorólogo y observador del mar Diego Lázaro, que realiza el seguimiento semanal de la temperatura del agua del mar en la zona del Espigó del Gas, en la Barceloneta, dejó constancia del nuevo máximo registrado desde 2006.

Coincidiendo con la primera ola de calor del verano -la última semana de junio- el termómetro marcó 26,5ºC en el agua de la playa de la Barceloneta a un metro de profundidad. Lo que se refiere a la marca más alta en la semana número 26 del año desde el 2006.

En este sentido, la temperatura del agua del mar en Barcelona ha ascendido progresivamente durante este mes. Por tanto, después de los episodios de calor intensos, junto a los pronósticos de los expertos sobre las temperaturas, se prevé un aumento de la presencia de medusas en las costas catalanas durante este verano.

Cada vez habrá más medusas

Los valores tan altos en los termómetros son lo que provocan la llegada de medusas a la costa, ya que para ellas es más fácil trasladarse desde mar adentro hacia las orillas.

Suelen reproducirse en el talud continental, a unos 150 o 200 metros, pero debido al calor del agua desaparece el gradiente de temperatura que suele haber entre esa zona y la costa, por lo que llegan fácilmente a las playas, según ha afirmado a Europa Press el director del Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), Agustín Sánchez-Arcilla.

Asimismo, el investigador del Departamento de Biología Marina del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), Josep Maria Gili, ha asegurado que "cada vez habrá más medusas, pero que no en todas las playas y, si las hay, no será continuamente".

También defiende que es un fenómeno que se puede gestionar: "La idea es ir a la playa con prevención y el día que haya medusas ir a la piscina o cambiar de playa, pero hay que tomarse el tema con mucha naturalidad".

Conocer el estado de las playas

Para alertar a los bañistas de la presencia de medusas u otros organismos marinos que puedan representar un riesgo para la salud, la Generalitat de Catalunya dispone de un servicio para conocer el estado de las playas catalanas.

Asimismo, también existe una aplicación que proporciona información sobre casi 300 playas de Catalunya: PlatgesCat.

Noticias relacionadas y más

Otra herramienta para saber de antemano si se han reportado presencia de medusas es la aplicación MedusApp, desarrollada en 2018. En esta, los usuarios son los responsables de notificar si una playa es segura o no respecto a estos animales.

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