Esta es la mejor ciudad de Catalunya para formar una familia: es la 15 del mundo y la primera de España

Formar una familia es el sueño de muchos catalanes que buscan construir un hogar en una tierra rica en cultura, historia y rincones por descubrir.

Además, los padres quieren lo mejor para sus hijos: cuando piensan en lo mejor para criarlos, hay muchos factores a considerar. Desde la educación, las actividades extraescolares y los lugares de ocio hasta la seguridad, espacios verdes o calidad de vida de las ciudades, considerar todos los aspectos que nos rodean es importante para darle la mejor calidad de vida a un hijo.

Catalunya alberga diferentes pueblos y ciudades que destacan por reunir estas características. Algunos ofrecen más tranquilidad y contacto directo con la naturaleza, mientras que otros combinan diferentes servicios y una amplia oferta cultural y deportiva para los más pequeños.

Una opción ideal

Elegir dónde formar una familia se ha convertido en una decisión cada vez más importante para quienes buscan equilibrio entre trabajo, bienestar y ocio.

En este contexto, diferentes municipios catalanes se han consolidado como opciones ideales para criar hijos gracias a sus colegios, sus espacios públicos y su ambiente familiar, pero hay uno que se ha colado en las listas internacionales.

Se trata de Barcelona, que ocupa la posición 15 de la lista ‘The best cities to raise a family’, un ranking elaborado por Compare the Market, una web de finanzas del Reino Unido que ha recopilado las mejores ciudades del mundo donde establecerse y tener hijos.

Criterios del estudio

Para decidir las posiciones del listado han tenido en cuenta los siguientes criterios que van del 0 (mínima puntuación) al 10 (máxima puntuación):

Seguridad : La capital catalana se encuentra en riesgo moderado con una puntuación de 65, según el estudio.

: La capital catalana se encuentra en riesgo moderado con una puntuación de 65, según el estudio. Informe mundial de felicidad : España ocupa la posición 41.

: España ocupa la posición 41. Actividades para hacer con hijos.

Costo mensual de vivir : Barcelona está en el puesto 260, una de las posiciones más bajas debido al precio de la vivienda.

: Barcelona está en el puesto 260, una de las posiciones más bajas debido al precio de la vivienda. Permisos de maternidad y paternidad.

Espacios verdes.

Gasto público en familia.

Acceso a la vacunación : el 98% de los niños españoles están correctamente vacunados.

: el 98% de los niños españoles están correctamente vacunados. Gasto público en educación.

La mejor ciudad de España

Además, Barcelona es la primera ciudad española que aparece, y le sigue Madrid en la posición 20.

La primera posición del ranking la ocupa la ciudad australiana de Brisbane, y es que el país aparece cuatro veces en el top 10 y se consolida como el mejor lugar donde tener hijos.

En comparación con algunas otras ciudades de la lista, las ciudades australianas se suelen clasificar como muy seguras, y el país tiene puntuaciones altas en felicidad mundial, tasas de vacunación infantil y la baja parental legal más alta del mundo.

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Con todo, la capital catalana es una de las mejores ciudades del mundo para formar una familia, ya que ofrece un equilibrio perfecto entre una educación, una amplia agenda cultural y un estilo de vida saludable al aire libre.