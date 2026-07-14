Esta es la mejor ciudad de Catalunya para formar una familia: es la 15 del mundo y la primera de España
El municipio ofrece un equilibrio perfecto entre educación, agenda cultural y un estilo de vida saludable
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Formar una familia es el sueño de muchos catalanes que buscan construir un hogar en una tierra rica en cultura, historia y rincones por descubrir.
Además, los padres quieren lo mejor para sus hijos: cuando piensan en lo mejor para criarlos, hay muchos factores a considerar. Desde la educación, las actividades extraescolares y los lugares de ocio hasta la seguridad, espacios verdes o calidad de vida de las ciudades, considerar todos los aspectos que nos rodean es importante para darle la mejor calidad de vida a un hijo.
Catalunya alberga diferentes pueblos y ciudades que destacan por reunir estas características. Algunos ofrecen más tranquilidad y contacto directo con la naturaleza, mientras que otros combinan diferentes servicios y una amplia oferta cultural y deportiva para los más pequeños.
Una opción ideal
Elegir dónde formar una familia se ha convertido en una decisión cada vez más importante para quienes buscan equilibrio entre trabajo, bienestar y ocio.
En este contexto, diferentes municipios catalanes se han consolidado como opciones ideales para criar hijos gracias a sus colegios, sus espacios públicos y su ambiente familiar, pero hay uno que se ha colado en las listas internacionales.
Se trata de Barcelona, que ocupa la posición 15 de la lista ‘The best cities to raise a family’, un ranking elaborado por Compare the Market, una web de finanzas del Reino Unido que ha recopilado las mejores ciudades del mundo donde establecerse y tener hijos.
Criterios del estudio
Para decidir las posiciones del listado han tenido en cuenta los siguientes criterios que van del 0 (mínima puntuación) al 10 (máxima puntuación):
- Seguridad: La capital catalana se encuentra en riesgo moderado con una puntuación de 65, según el estudio.
- Informe mundial de felicidad: España ocupa la posición 41.
- Actividades para hacer con hijos.
- Costo mensual de vivir: Barcelona está en el puesto 260, una de las posiciones más bajas debido al precio de la vivienda.
- Permisos de maternidad y paternidad.
- Espacios verdes.
- Gasto público en familia.
- Acceso a la vacunación: el 98% de los niños españoles están correctamente vacunados.
- Gasto público en educación.
La mejor ciudad de España
Además, Barcelona es la primera ciudad española que aparece, y le sigue Madrid en la posición 20.
La primera posición del ranking la ocupa la ciudad australiana de Brisbane, y es que el país aparece cuatro veces en el top 10 y se consolida como el mejor lugar donde tener hijos.
En comparación con algunas otras ciudades de la lista, las ciudades australianas se suelen clasificar como muy seguras, y el país tiene puntuaciones altas en felicidad mundial, tasas de vacunación infantil y la baja parental legal más alta del mundo.
Con todo, la capital catalana es una de las mejores ciudades del mundo para formar una familia, ya que ofrece un equilibrio perfecto entre una educación, una amplia agenda cultural y un estilo de vida saludable al aire libre.
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