Una de las mejores playas de España está en Catalunya: paisaje de película y muy cerca de Barcelona

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Vista de la playa Illa Roja en Begur (Girona).

Vista de la playa Illa Roja en Begur (Girona). / David Aparicio Fita

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Andrea Valenzuela García

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Cualquier lugar de la costa española es realmente espectacular y sus playas compiten por ostentar el título de 'cuál es la mejor'. Aunque todas son de una calidad tan alta, impresionante y similar, que resulta difícil coronar a una sola como la ganadora absoluta.

Todas tienen tantos atractivos que merecen el título de "la mejor" por igual.

Catalunya, por ejemplo, tiene playas espectaculares y muy variadas: algunas de arenales, otras con calas rocosas rodeadas de pinos o incluso con dunas vírgenes.

Las mejores playas de España

Las más destacadas de la comunidad son joyas que se reparten principalmente entre la Costa Brava y la Costa Daurada, y ofrecen paisajes mediterráneos totalmente únicos.

Y una de ellas ha sido situada en el top 10 de la revista 'Condé Nast Traveler', que publica un ranking anual de las mejores playas españolas en base a las preferencias de los viajeros, que son los responsables de votar por su favorita.

Playa naturista en el norte de Catalunya

Se trata de la Illa Roja, una de las playas naturistas más conocidas de Catalunya, que se encuentra en Begur (Baix Empordà, Girona).

Esta cala de la Costa Brava, la décima mejor de España según la revista, se caracteriza por una isleta rocosa rojiza que le da nombre y por ser muy tranquila, con arena fina y espectaculares aguas transparentes.

Rodeada de rocas y de pinos, por donde pasa el Camí de Ronda, ofrece una de las vistas panorámicas más bonitas de esta zona del litoral.

Vista de la playa Illa Roja en Begur (Girona).

Vista de la playa Illa Roja en Begur (Girona). / David Aparicio Fita

Las tres primeras, de aguas atlánticas

Llama la atención el hecho de que las tres primeras mejores playas españolas, según la revista, están bañadas por aguas atlánticas.

Quizás esto se deba a la subida de la temperatura del mar de los últimos años, que lleva a valorar especialmente los lugares que permiten alejarnos momentáneamente del calor sofocante.

De esta forma, la mejor playa de España 2026 está en Asturias, en la localidad de Llanes, y es la playa de Poo: una espectacular cala rodeada de vegetación que crea una piscina natural de aguas tranquilas y poco profundas.

El ranking completo

Este es el ranking completo de las 10 mejores playas del país en 2026:

Noticias relacionadas y más

  1. Playa de Poo (Llanes, Asturias).
  2. Playa de los Locos (Suances, Cantabria).
  3. Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz).
  4. Ses Illetes (Formentera, Islas Baleares).
  5. Playa Norte (Peñíscola, Castellón).
  6. Playa de Laida (Reserva de Urdaibai, Vizcaya, País Vasco).
  7. Praia de Aguas Santas o Praia das Catedrais (Ribadeo, Galicia).
  8. Playa de Calblanque (Cartagena, Murcia).
  9. Playa de las Conchas (La Graciosa, Islas Canarias).
  10. Playa Illa Roja (Begur, Girona).

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