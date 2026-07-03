Estos son los 5 mejores restaurantes de Blanes, según Tripadvisor

No saber dónde ir a comer cuando estás en Blanes es algo bastante común. Con tantas opciones, quedarse solo con una puede ser complicado.

Por eso las opiniones de otros viajeros o locales escritas en alguna plataforma de valoraciones pueden ser de gran ayuda.

Según Tripadvisor, hay varios restaurantes de esta localidad de La Selva (Girona) que destacan especialmente por sus buenas valoraciones, convirtiéndose en apuestas seguras para quienes buscan comer bien y disfrutar de las mejores experiencias gastronómicas.

Variedad de ensaladas y arroces

En primer lugar, encontramos el Raco Sa Palomera, un restaurante situado en la calle del Mirador de s'Auguer, 17. Está en un lugar privilegiado de Blanes: una calle tranquila cerca del mar, pero escondida de las zonas más turísticas.

En este restaurante se pueden encontrar una gran variedad de ensaladas, pescados y carnes a la brasa. Además, todo está cocinado con productos de proximidad y de primera calidad.

Es un restaurante de cocina mediterránea, catalana y española, y es muy conocido por sus arroces y paellas, especialmente las de marisco. Aunque tiene varias opciones de menús, este restaurante suele ofrecer gran parte de sus platos en la carta. En Tripadvisor tiene una valoración de 4,5 estrellas y 550 valoraciones de usuarios en la web a inicios de julio.

Bar gastronómico creativo

Otro lugar al que no puedes faltar si visitas Blanes es Sa Lola, ubicado en el Passeig Pau Casals, 59. Es uno de los restaurantes más conocidos de Blanes y funciona como un gastrobar de cocina creativa, no como un sitio de menú del día clásico. Aun así, la principal oferta gastronómica de este restaurante viene en formato menú degustación, pero cada persona debe elegir sus platos.

Concretamente, su menú para adultos cuesta 53 euros por persona y tiene 6 pasos: elegir tres tapas por persona, degustar el plato frío (que ahora es una ensaladilla rusa), comer dos entrantes calientes a escoger, elegir un plato principal (hay opciones tanto de carne como de pescado), escoger un postre y, por último, una bebida. El restaurante en Tripadvisor tiene, a inicios de julio, una valoración de 4,6 estrellas y 998 opiniones.

Atractivas vistas al mar

Si eres de los que prefieres comer con unas atractivas vistas al mar, tienes la opción de ir a comer al restaurante Buggy, ubicado en la calle Pau Casals, 49. Es uno de los restaurantes más conocidos del paseo marítimo de Blanes y uno de sus grandes atractivos es comer con vistas directas al Mediterráneo. También destaca su menú variado, que resalta la frescura y calidad de los productos locales del mar.

Su oferta gastronómica se centra en un menú de 26 euros, en el que destaca alguna ensalada, los distintos cortes de carne y, obviamente, su marisco y pescado, presentados en forma de tapas exquisitas y paellas deliciosas. Además, el menú incluye pan, bebida y postre, de manera que es una opción más económica, pero exquisita. A inicios de julio, este restaurante en Tripadvisor tiene una valoración de 4,1 estrellas y casi 600 opiniones de los usuarios.

Cocina casera cerca de la playa

También cerca de la playa encontramos, ubicado en el Passeig de s'Abanell, 6, el restaurante El Sorrall. Este local tiene un estilo más de restaurante tradicional mediterráneo, con un ambiente tranquilo y un estilo de cocina casera y bien cuidada. Entre los distintos platos que presenta el local destaca, sin duda, el bacalao gratinado y los garbanzos con alioli de avellanas.

El Sorrall tiene, a inicios de julio, 4,6 estrellas y 396 valoraciones. Una de estas opiniones asegura que es "muy buen restaurante catalán. 26 € por persona, 3 platos, incluyendo pan, agua y botella de vino. Tuve de entrante una crepe de pera y bacon con salsa de queso, de plato principal cerdo al horno con sal y una crema catalana de café de postre".

Oferta gastronómica muy variada

Finalmente, encontramos el restaurante Celler Sant Antoni, ubicado en el paseo Pau Casals, 62. Es conocido por ser un sitio bastante completo, que incluye una buena ubicación, cocina mediterránea y un ambiente agradable tanto de día como de noche. Aunque su cocina es principalmente mediterránea, también cuenta con bastante variedad de comida de otros países.

Sus platos estrella son los minicanelones de pato y foie, el ceviche de pescado blanco (plato típico de la gastronomía peruana), sus nachos gratinados, su variedad de diferentes tipos de pasta y todo tipo de carnes y pescados.

Además, el precio suele estar entre los 30 y los 40 euros por persona. En Tripadvisor tiene una valoración de 4,4 estrellas y 477 opiniones a inicios de julio.