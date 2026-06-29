Entrará en vigor: Catalunya prohibirá hacer esta maniobra a las motos en carretera (que sí podrá hacerse en el resto de España)

El nuevo Reglamento General de Circulación, aprobado por el Gobierno y publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce cambios relevantes para los denominados "usuarios vulnerables" de la vía: motoristas, ciclistas, peatones y usuarios de vehículos de movilidad personal a partir del próximo 1 de octubre.

Por ejemplo, el reglamento fija en 15 años la edad mínima para conducir patinetes eléctricos, obliga a usar casco y también chaleco reflectante en determinadas circunstancias a los usuarios de vehículos de movilidad personal y endurece las exigencias de equipamiento para los motoristas.

Demanda histórica

Otro de los cambios más relevantes afecta precisamente a las motos. El nuevo texto permite que puedan circular por el arcén derecho cuando exista una retención o congestión del tráfico, siempre que el tramo esté previamente señalizado y sin superar los 30 km/h.

La medida responde a una demanda histórica de parte del colectivo motorista y busca ordenar una práctica que, aunque frecuente en algunos atascos, está prohibida.

Contradicción en Catalunya

Sin embargo, esta nueva posibilidad no llegará a las carreteras catalanas. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en declaraciones 3Cat Info, ha asegurado que Catalunya no habilitará esta posibilidad en sus carreteras por considerar que puede incrementar el riesgo para los propios motoristas.

Según ha explicado, el organismo considera que el arcén es un espacio especialmente sensible por el que también pueden circular bicicletas y donde suelen detenerse vehículos averiados o actuar los servicios de emergencia, factores que podrían aumentar el peligro para los que viajan en moto.

21 motoristas fallecidos

La decisión llega en un momento de especial preocupación por la siniestralidad de este colectivo. Los motoristas siguen siendo el grupo con mayor mortalidad en las carreteras catalanas. Según los últimos datos de la Generalitat, hasta comienzos de este mes de junio han fallecido 21 motoristas en accidentes de tráfico en Catalunya.

La demarcación de Barcelona concentra el mayor número de víctimas mortales entre los usuarios de moto y la AP-7 es la vía con más fallecidos. Los accidentes en solitario, especialmente las salidas de vía y las caídas en la calzada, continúan siendo la tipología más frecuente entre los siniestros mortales, según datos del SCT.

El colectivo más vulnerable en la carretera

La preocupación no es exclusiva de Catalunya. La Dirección General de Tráfico (DGT) viene alertando desde hace meses de que los motoristas son el único gran colectivo de usuarios de la carretera que no logra reducir de forma sostenida sus cifras de mortalidad. En 2025 murieron 45 motoristas en las carreteras catalanas -44 de ellos antes de diciembre-, un 31,25% del total de víctimas mortales registradas, que fueron 144.

Noticias relacionadas

Mientras la DGT considera que la medida puede contribuir a ordenar la movilidad en situaciones de retención, Catalunya apuesta por mantener la prohibición apelando a criterios de seguridad vial.