Cuatro lugares de Catalunya ideales para combatir el calor: piscinas naturales, cuevas frescas y un santuario entre acantilados

Catalunya destaca en Europa y el mundo por la inmensa belleza y variedad de sus paisajes naturales, que van desde las playas cristalinas de la Costa Brava hasta los imponentes picos de los Pirineos.

Su rica geografía no solo ofrece unas vistas espectaculares, sino también miles de rincones históricos y rutas culturales que consiguen adaptarse a cualquier perfil de viajero.

Cada comarca tiene sus particularidades y una identidad propia por donde han pasado siglos y distintas culturas e historias que han dejado huella en cada rincón.

Vacaciones de verano

Además, con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, son muchas las personas que se decantan por desconectar en alguno de los pueblos de la geografía catalana, ya sea por sus temperaturas moderadas o por ser lugares cerrados con buen ambiente climático.

De hecho, hay cuatro rincones escondidos por toda Catalunya que son la opción ideal para desconectar durante los meses de más calor.

Los cuatro lugares

El primero es el Santuario de Montgrony, ubicado en Gombrèn, un municipio gerundense de la comarca del Ripollès.

El paisaje que lo rodea es majestuoso, ya que se encuentra rodeado de un entorno natural excepcional entre los acantilados de la Serra de Montgrony, y junto a la iglesia de Sant Pere.

Para facilitar el acceso a la capilla, donde se halla la imagen de la virgen de Santa María de Montgrony, hay una escalera de 63 peldaños.

Una vez arriba, se puede contemplar el primer plano de la Vall de Mataplana, el castillo y las dos masías a vista de pájaro.

Además, el santuario ofrece servicio de restaurante con cocina tradicional, por lo que es un lugar ideal donde descansar tras una larga caminata.

SANTUARI DE SANTA MARIA I SANT PERE DE MONTGRONY. / JOSEP LLUIS MICO

La segunda ubicación está en Tarragona, concretamente en el Baix Camp. Se trata dels Gorgs de la Febró, un espectacular conjunto de saltos de agua y piscinas naturales escondidas en las Montañas de Prades donde se permite el baño.

Para llegar hasta este paraíso, se debe recorrer un sendero que desciende de forma pronunciada entre frondosos bosques mediterráneos y paredes de roca calcárea.

Se recomienda planificar la visita a finales de primavera o principios de verano para asegurar un buen caudal de agua, equiparse con escarpines para evitar resbalones y descargar el mapa de la ruta previamente, ya que la cobertura móvil desaparece por completo.

Gorg de la Febró. / Star Citizen / Flickr

En la siguiente zona escogida reina siempre el silencio y la tranquilidad, y sus piedras esconden siglos de historia. Es la Cartoixa d'Escaladei, un monasterio situado en la comarca tarraconense del Priorat en el la serralada de Montsant.

La Cartoixa se fundó en 1194, y a día de hoy es posible imaginar cómo era la vida en el lugar sagrado antes de convertirse en ruinas. En este sitio reinaba el silencio, puesto que los monjes siguieron un modelo de vida marcado por el silencio y la oración.

Arcos de la Cartoixa d'Escaladei. / Josep Renalias / Wikipedia

Finalmente, otro de los lugares ideales para combatir el calor son las cuevas prehistóricas de Serinyà, en el Pla de l’Estany (Girona). Estas cavidades naturales, utilizadas como refugio por cazadores durante el Paleolítico, ofrecen un entorno único donde el termómetro se mantiene fresco de manera constante.

Recorrer sus galerías permite sumergirse en la historia de los neandertales y los primeros humanos modernos sin sufrir el agobio de las altas temperaturas exteriores.

El complejo arqueológico cuenta con tres cuevas principales visitables: la de la Arbreda, la de Mollet y la d'en Reclau Viver.

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Además, el Parque de las Cuevas Prehistóricas de Serinyà dispone de un centro de interpretación moderno y ofrece talleres dinámicos orientados a toda la familia, lo que convierte la visita en una opción didáctica, cómoda y refrescante para completar una ruta por el interior de la provincia de Girona.