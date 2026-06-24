La infancia de Candela Peña en un pueblo de Catalunya: combinación perfecta de playa e historia

La actriz Candela Peña nació entre las montañas del Garraf y el mar Mediterráneo, en una localidad con rincones escondidos y un gran pasado histórico.

La ciudad catalana combina un atractivo ambiente costero -por su proximidad a la playa- y guarda espacios ideales para disfrutar de la naturaleza, del ocio urbano y de la cultura.

Un lugar muy presente en la actriz

Entre playas, pinares, espacios protegidos y uno de los conjuntos mineros más importantes de Europa se encuentra Gavà (Baix Llobregat, Barcelona), un pueblo que conserva un gran patrimonio histórico y una identidad propia a pesar de situarse muy cerca de la capital catalana.

La actriz Candela Peña. / EFE

Candela Peña conoce bien todas sus calles y sus playas, y sigue teniendo muy presente su infancia allí. Durante el discurso que dio en 2019, tras recibir el premio como mejor intérprete femenina en ficción por la serie 'Hierro' en la gala anual de los Premios Onda celebrada en Barcelona, recordó sus orígenes: "Yo soy una hija de un bar de un pueblo de aquí al lado, que vivía al lado del cine y fantaseaba".

A día de hoy, Gavà sigue siendo un lugar donde inspirarse por su gran cultura y donde permitirse soñar a lo grande.

Combinación perfecta de playa e historia

Gavà tiene una combinación perfecta de playa e historia. Asimismo, se puede visitar el yacimiento de las Minas Prehistóricas, las dunas y los espacios naturales del Delta del Llobregat.

Minas Prehistóricas de Gavà (Baix Llobregat, Barcelona). / EPC

En este pueblo, la visita imprescindible es el Parque Natural del Garraf, donde se encuentran las ruinas del castillo de Eramprunyà entre un gran número de formaciones de piedra caliza. Se trata de un castillo, construido en 957 para defender la frontera, que tenía dos recintos, antiguamente separados por un puente levadizo.

Emita del siglo XIII

Sin embargo, también hay que conocer la ermita románica de Bruguers: un edificio tardo románico (siglo XIII), catalogado como bien cultural de interés local, hecha de piedra rojiza.

Cerca del núcleo urbano, Can Rosés, una masía de 1326, destaca por su arquitectura: con una torre de defensa medieval y un espectacular reloj de sol en su fachada.

Can Tintorer es una masía que data del siglo XV y que da nombre a un barrio y acoge una las minas de época neolítica mejor conocidas en Europa.

Las minas prehistóricas es el complejo minero con galerías más antiguo de Europa, convertido recientemente en parque arqueológico. A través del yacimiento se puede imaginar cómo era la vida de los primeros habitantes de la villa, hace más de cinco mil años.

Plan de domingo perfecto

Más allá de sus intereses históricos, Gavà conserva una vida intensa típica mediterránea. Sus mercados, fiestas populares y su habitual ambiente local reflejan la identidad que se ha ido construyendo a lo largo de siglos de historia.

A tan solo 30 minutos en coche de Barcelona, su proximidad con la ciudad permite visitarla en cualquier momento y hacer una escapada de un día.

De esta forma, es el destino perfecto para un plan de domingo, en el que explorar sus playas, sus espacios naturales, su patrimonio histórico y culminar el día con un paseo por sus calles medievales o por el paseo marítimo.