La brecha del alquiler en Catalunya: jóvenes ahogados por la vivienda y propietarios con 11.085 euros anuales de ingreso extra

Independizarse en grandes ciudades como Barcelona está siendo una tarea complicada para los miles de jóvenes que viven con sus padres.

Con los precios del alquiler desbordados y la falta de oferta, la edad de emancipación en España ya supera la media de Europa, con 30 años de edad frente a los 26,2 años de la Unión Europea, según datos del Eurostat de 2024.

Es más, según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España (CJE), los jóvenes de entre 16 y 29 años tienen que destinar más del 80% de su salario anual al alquiler de la vivienda, lo que sin duda dificulta que puedan emanciparse. De hecho, la tasa de emancipación juvenil en España se desplomó hasta el 14,8% alcanzando un mínimo histórico desde 2006.

Riesgo de pobreza

Como indica el CJE, el alquiler medio ya cuesta 1.176 euros al mes, lo que se supone casi todo el sueldo de un joven (el 98,7%). Por eso, hoy en día es casi imposible irse a vivir solo en España, aunque se tenga trabajo. Esto demuestra que el gran problema ya no es solo encontrar empleo, sino que el precio de la vivienda es tan caro que no deja dinero para vivir.

Los datos también demuestran que el alquiler empobrece directamente a los jóvenes. De hecho, el riesgo de pobreza entre los jóvenes que trabajan casi se duplica tras pagar el alquiler, pasando del 25,9% al 43%. Además, casi la mitad de estos hogares (el 48,9%) viven ahogados por las deudas.

Beneficio bruto

Aun así, para los arrendatarios, este gasto supone un beneficio: según los datos fiscales de la Agencia Tributaria analizados por la Agencia EFE, los arrendadores en Catalunya perciben una media de 924 euros mensuales (11.085 euros anuales) por sus inmuebles.

El peso de esta cifra es evidente al compararla con el mercado laboral: estos ingresos por alquiler equivalen al 36,4% del rendimiento medio del trabajo en la comunidad, que se sitúa en los 2.536 euros al mes (30.432 euros al año). De este modo, un propietario en Catalunya percibe de media 924 euros mensuales como un ingreso extra directo, un dato que aumenta o disminuye según la zona.

Es más, este informe deja fuera a los grandes caseros que cuentan con estructuras jurídicas para gestionar estos alquileres, y a las personas físicas que desarrollan una actividad económica de alquiler. Así, únicamente recoge los ingresos brutos que declaran las personas físicas en su renta.

Tendencia al alza

Esta tendencia al alza es especialmente alta en el territorio catalán si se compara con el resto del Estado: la media que perciben los propietarios en Catalunya supera en 142 euros mensuales a la media nacional, que se fija en 782 euros al mes (9.388 euros al año).

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A nivel estatal, las rentas inmobiliarias generaron un volumen total de 29.502,4 millones de euros repartidos entre más de 3,1 millones de declarantes. Estas cifras constatan una clara brecha: el coste de la vivienda reduce de forma notable la capacidad económica de los inquilinos, mientras consolida los ingresos de los propietarios.