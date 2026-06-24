Vallès Oriental
El pueblo barcelonés donde nació Alexia Putellas: un pulmón verde, una iglesia románica y más de mil años de historia
La centrocampista ha dejado el Barça tras 14 temporadas
El pueblo de Barcelona donde nació el exfutbolista Cesc Fábregas: famoso por sus actividades acuáticas y rutas frente al mar
El escondido refugio de Gerard Piqué en Catalunya: un pueblo de 400 habitantes entre las montañas del Pirineo catalán
Alexia Putellas se ha convertido en una de las mejores futbolistas a nivel internacional: con dos Balones de Oro a sus espaldas y 37 títulos ganados con el Barça, se ha consolidado como una de las estrellas del deporte femenino actual.
Sin embargo, su reciente salida del FC Barcelona ha dejado a todos los culés sorprendidos y con un mal sabor de boca.
La centrocampista no renovará el contrato en el Barça tras 14 temporadas con el primer equipo y más de 230 goles.
La reina del fútbol
Su decisión de cerrar este ciclo, después de haberse recuperado con éxito de la grave lesión de rodilla que sufrió entrenando con la Selección Española en 2022, responde al deseo de afrontar un nuevo reto profesional en su carrera, una postura que tomó tras un largo periodo de meditación.
De momento, la futbolista no ha decidido donde seguirá su etapa como futbolista, aunque ha recibido propuestas de México, Estados Unidos e Inglaterra, donde es más probable que acabe jugando.
Alexia Putellas, que actualmente tiene 32 años, nació en Mollet del Vallès, un municipio barcelonés del Vallès Oriental ubicado a menos de media hora en tren desde Barcelona.
El pulmón del Vallès
La localidad tiene más de mil años y un pasado agrícola hasta la primera década del siglo XX, cuando comenzó a experimentar un proceso crucial de industrialización en el sector textil, especialmente por el trato de la seda y la piel.
Por ello, Mollet esconde años de historia que se ven reflejados en sus edificios y zonas diferenciadas. Por un lado, uno de sus puntos más especiales es Gallecs, un área rural protegida y calificada como Espacio de Interés Natural.
Destaca por su valor agrícola y natural gracias a sus paisajes, que lo han convertido en el pulmón verde del Vallès Oriental y ocupa más de la mitad del término municipal.
Edificios históricos
Es un bello lugar por donde pasear por los distintos itinerarios, como el camino de Gallecs, el de los Bandolers, el de la torre de Malla o el de Sant Valerià, además del Eix Bicicleta, de unos seis kilómetros.
Dentro de este espacio se ubica la clásica iglesia románica de Santa Maria de Gallecs, de una sola nave y erigida en el siglo XII.
La ciudad también tiene otros edificios históricos como la Biblioteca de Can Mulà, rodeada por el parque de Can Mulà o la iglesia parroquial de Sant Vicenç, erigida tras la destrucción de un edificio gótico durante la Guerra Civil.
Un gran pintor
Asimismo, destacan las casas señoriales como las de la calle Berenguer III, y monumentos como el imponente Menhir de Mollet, una estatua neolítica de grandes dimensiones, considerada la mayor pieza de la Península Ibérica y de toda la Europa meridional.
Otro de los edificios más importantes de la localidad es el del Museu Joan Abelló, inaugurado en 1999 en un edificio modernista de 1908 que acoge una importante representación de la obra del pintor que le da nombre.
Cerca del museo se encuentra la Casa del Pintor, donde nació el artista y convertida hoy en un original museo en el que se reúnen las miles de piezas, objetos y obras de arte que el artista recolectó a lo largo de su vida.
Y es que, aunque Mollet del Vallès pase desapercibido, es una ciudad con mucho encanto por sus lugares que logran sorprender a cualquiera que se adentra a recorrer sus calles llenas de historia y encanto.
- Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
- El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
- Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
- El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
- Laura Tallada, la mejor nota de Selectividad de Catalunya, con un 9,90: 'Hay mucho trabajo detrás; se trata de ser constante
- Joan Torrecillas, mejor nota de la selectividad en Barcelona: 'Tras el esfuerzo, ya estoy de lleno en el gran verano de mi vida
- Los estudiantes catalanes suspenden las Matemáticas de la Selectividad: un 4,1, la nota más baja de la última década
- Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones