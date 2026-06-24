El pueblo barcelonés donde nació Alexia Putellas: un pulmón verde, una iglesia románica y más de mil años de historia

Alexia Putellas se ha convertido en una de las mejores futbolistas a nivel internacional: con dos Balones de Oro a sus espaldas y 37 títulos ganados con el Barça, se ha consolidado como una de las estrellas del deporte femenino actual.

Sin embargo, su reciente salida del FC Barcelona ha dejado a todos los culés sorprendidos y con un mal sabor de boca.

La centrocampista no renovará el contrato en el Barça tras 14 temporadas con el primer equipo y más de 230 goles.

La reina del fútbol

Su decisión de cerrar este ciclo, después de haberse recuperado con éxito de la grave lesión de rodilla que sufrió entrenando con la Selección Española en 2022, responde al deseo de afrontar un nuevo reto profesional en su carrera, una postura que tomó tras un largo periodo de meditación.

De momento, la futbolista no ha decidido donde seguirá su etapa como futbolista, aunque ha recibido propuestas de México, Estados Unidos e Inglaterra, donde es más probable que acabe jugando.

Alexia Putellas, que actualmente tiene 32 años, nació en Mollet del Vallès, un municipio barcelonés del Vallès Oriental ubicado a menos de media hora en tren desde Barcelona.

El pulmón del Vallès

La localidad tiene más de mil años y un pasado agrícola hasta la primera década del siglo XX, cuando comenzó a experimentar un proceso crucial de industrialización en el sector textil, especialmente por el trato de la seda y la piel.

Por ello, Mollet esconde años de historia que se ven reflejados en sus edificios y zonas diferenciadas. Por un lado, uno de sus puntos más especiales es Gallecs, un área rural protegida y calificada como Espacio de Interés Natural.

Destaca por su valor agrícola y natural gracias a sus paisajes, que lo han convertido en el pulmón verde del Vallès Oriental y ocupa más de la mitad del término municipal.

Edificios históricos

Es un bello lugar por donde pasear por los distintos itinerarios, como el camino de Gallecs, el de los Bandolers, el de la torre de Malla o el de Sant Valerià, además del Eix Bicicleta, de unos seis kilómetros.

Dentro de este espacio se ubica la clásica iglesia románica de Santa Maria de Gallecs, de una sola nave y erigida en el siglo XII.

La ciudad también tiene otros edificios históricos como la Biblioteca de Can Mulà, rodeada por el parque de Can Mulà o la iglesia parroquial de Sant Vicenç, erigida tras la destrucción de un edificio gótico durante la Guerra Civil.

Un gran pintor

Asimismo, destacan las casas señoriales como las de la calle Berenguer III, y monumentos como el imponente Menhir de Mollet, una estatua neolítica de grandes dimensiones, considerada la mayor pieza de la Península Ibérica y de toda la Europa meridional.

Otro de los edificios más importantes de la localidad es el del Museu Joan Abelló, inaugurado en 1999 en un edificio modernista de 1908 que acoge una importante representación de la obra del pintor que le da nombre.

Cerca del museo se encuentra la Casa del Pintor, donde nació el artista y convertida hoy en un original museo en el que se reúnen las miles de piezas, objetos y obras de arte que el artista recolectó a lo largo de su vida.

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Y es que, aunque Mollet del Vallès pase desapercibido, es una ciudad con mucho encanto por sus lugares que logran sorprender a cualquiera que se adentra a recorrer sus calles llenas de historia y encanto.