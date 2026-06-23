Sant Pol de Mar, el pueblo de Catalunya con una tradición muy peculiar de Sant Joan

Sant Pol de Mar es un municipio costero situado en la comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona, conocido por su encanto mediterráneo, sus playas tranquilas y su ambiente tradicional de pueblo marinero. A pesar de su tamaño reducido, Sant Pol es una de las joyas del Mediterráneo. Y lo demuestra con su encanto.

Uno de los momentos más esperados del año en Sant Pol de Mar es la celebración de la verbena de Sant Joan, una festividad muy arraigada en toda Catalunya y que marca la llegada del verano. Durante la noche del 23 de junio, la playa se convierte en el epicentro de la fiesta, con hogueras, música, petardos y reuniones familiares y de amigos.

'L'escala al cel'

Este año, como es habitual cada Sant Joan en el pueblo, la verbena se iniciará a las 19:00 horas con el acto 'l'escala al cel', una tradición que consiste en colocar una escalera de madera en el centro de la hoguera sin encender. Después, la gente del pueblo empieza a decorar la escalera con flores de Sant Joan para simbolizar la celebración favorita del pueblo.

Sobre las 19:30 horas llega la 'Flama del Canigó' a la playa de les Barques, la playa principal de Sant Pol de Mar, desde la que se puede disfrutar de una visión panorámica de todo el pueblo y de la ermita de Sant Pau.

La flama es un fuego simbólico que se trae desde el Pirineo y que marca el inicio de la celebración de la verbena de Sant Joan.

En la playa se recibe la llama, que después se utiliza para encender la hoguera y dar inicio a los actos festivos del pueblo.

Playa de les Barques en Sant Pol de Mar con vista a la ermita de Sant Pau. / Wikimedia Commons

Pasacalle festivo y encendido de la hoguera

Después de la llegada de la 'Flama del Canigó', se inicia el 'cercavila', que es un pasacalle festivo tradicional de esta fecha tan señalada en el calendario. En este caso, el pasacalle está compuesto por bandas de música del pueblo, algún 'gegant' y un ambiente festivo y cercano que se transmite a todos los habitantes.

Una vez finaliza este pasacalle, empieza la tradición de Sant Joan por excelencia: el encendido de la hoguera. El momento principal de la celebración se vive en el Passeig de la Punta, el paseo marítimo más representativo de Sant Pol de Mar, que se adentra ligeramente en el Mediterráneo como una pequeña península.

Quema de la bruja en la hoguera

Allí se levanta la hoguera de Sant Joan, una gran fogata colectiva que incluye la escalera decorada con las flores de Sant Joan y que permanece encendida durante toda la noche, reuniendo a vecinos y visitantes en un ambiente festivo.

La cercanía entre el fuego y el mar, junto con la vista del casco antiguo blanco del pueblo, crea una estampa muy característica y propia de la localidad.

Probablemente, la tradición de Sant Joan más curiosa que tiene este pueblo es la quema de la bruja justo antes de encender la hoguera. Esta figura, que representa los malos espíritus y las energías negativas del invierno, se arroja al fuego como símbolo de renovación y purificación con la llegada del verano. Este ritual, profundamente arraigado en la tradición local, aporta un rasgo diferenciador respecto a otras celebraciones de Sant Joan en Catalunya.

Bruja que se quema en la hoguera de Sant Joan en Sant Pol de Mar el 23 de junio. / s

Baile con orquesta y música en directo

Una vez se ha encendido la hoguera y después de la cena popular al aire libre, empieza el espectáculo de fuegos artificiales en la playa. Para finalizar esta celebración, sobre las 23.30 horas empieza el baile con la orquesta Bala Hits y, después, hay una sesión de música en directo con PD AKSIS.

Por tanto, la verbena de Sant Joan en Sant Pol de Mar es una de las experiencias festivas más bellas y singulares del Maresme. La combinación del fuego, el mar, la cena popular al aire libre y el reencuentro de habitantes de Sant Pol y la gente que va al pueblo en verano hace de esta noche un momento mágico que marca cada año la entrada oficial del verano en la costa mediterránea.