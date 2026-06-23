Meteocat
Estas son las localidades de Catalunya donde se han superado los 41 grados de temperatura por la ola de calor
Barcelona también ha registrado una de las noches más cálidas hasta el momento
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¿Hasta cuándo va a durar la ola de calor en Catalunya? Ya hay fecha, según Meteocat
Una decena de poblaciones catalanas ha superado los 41 grados este lunes 22 en plena ola de calor en Catalunya, con Vilanova de Segrià (Lleida), con 43ºC, como municipio que registra la temperatura máxima, según datos del Meteocat.
Tras Vilanova de Segrià, se sitúan Lleida-la Femosa, con 42,4 grados; Alfarràs (Lleida), con 42,1; Alcarràs (Lleida), con 42,1; Vinebre (Tarragona), con 41,8; El Poal (Lleida), con 41,7; Algerri (Lleida), con 41,7; Castellnou de Seana (Lleida), con 41,6; Gimenells (Lleida), con 41,6, y Torroja del Priorat (Tarragona), con 41,5. Estas temperaturas son ligeramente superiores a las registradas el domingo, cuando El Poal y Lleida alcanzaron los 41 grados.
Noche tropical en Barcelona
La ciudad de Barcelona ha registrado la pasada madrugada del domingo al lunes temperaturas que no han bajado de los 25 en diversos puntos de la capital catalana, con 25,4 grados tanto en el Raval como en el Observatori Fabra. Protecció Civil ha pedido este lunes "prudencia" ante el pico de temperaturas extremas en buena parte de Catalunya.
Tras la reunión del Comité técnico del plan, se mantiene en alerta el plan Procicat por las altas temperaturas, que se registraron el domingo y se mantendrán altas los próximos días hasta, por lo menos, este jueves 25.
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