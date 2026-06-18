Girona defiende en el juzgado que el retrato de Felipe VI con fotos del 1-O no contraviene la ley y que está colgado en el lugar adecuado

Girona defiende en el juzgado que el retrato de Felipe VI hecho con fotos del 1-O no contraviene la ley y que está colgado en el lugar adecuado del salón de plenos. En un recurso al contencioso, el Ayuntamiento recuerda que la obligación se refiere a colocar «la efigie» del rey, y se remite a la definición que da la Real Academia Española (RAE) para concluir que el mosaico cumple los requisitos. En cuanto a la ubicación, el consistorio alega que el juzgado se ha «excedido» a la hora de señalar que el retrato se cuelgue junto al escudo de la ciudad que preside el pleno. Por otra parte, Vox ha presentado un nuevo escrito en el juzgado pidiéndole que estudie llevar el caso a la vía penal porque el Ayuntamiento aún no ha sustituido el mosaico del 1-O por una imagen institucional.

El Ayuntamiento de Girona colgó el retrato de Felipe VI en la sala de plenos hecho con un mosaico de fotografías del 1-O el pasado 15 de septiembre. El alcalde, Lluc Salellas, adoptó esta solución para cumplir con la sentencia del juzgado contencioso-administrativo 2 que, a raíz de un recurso de Vox, obligaba al consistorio a poner «la efigie o el retrato» del monarca en un lugar «preferente» del salón.

Salellas señalaba entonces que habían resuelto acatar la sentencia pasando «al ataque» porque, construyendo la imagen del monarca a partir de imágenes del referéndum, cumplía con la resolución judicial pero mostrando «el rechazo hacia la monarquía española» y reivindicando el 1-O.

El retrato de Felipe VI se colgó en una pared lateral del salón de plenos acompañado de un panel donde se explicaba que la imagen del monarca español estaba allí por «imperativo legal». El texto también recordaba que, en el discurso del 3 de octubre de 2017, el rey «en ningún momento condenó la violencia ejercida por el Estado durante el referéndum» y que, a finales de aquel mes, el pleno de Girona lo declaró persona non grata en la ciudad.

En febrero, y después de que Vox volviera a acudir al juzgado para decir que no se había cumplido la sentencia, el contencioso le dio la razón. En un auto, fijó un plazo «máximo» de un mes para que el Ayuntamiento retirara el mosaico y lo sustituyera por un «retrato institucional». Además, también resolvía que la ubicación no era la correcta y exigía que se colocara en uno de los «laterales inmediatos» a la presidencia, porque el espacio central del salón de plenos ya lo ocupa un escudo de piedra de la ciudad.

El Ayuntamiento de Girona ha recurrido el auto defendiendo que el retrato de Felipe VI se adecua a lo que recoge el artículo 85.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que es el foco del litigio. En concreto, se recoge: «En un lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S.M. El Rey».

De entrada, el consistorio subraya que el retrato de Felipe VI hecho con fotos del 1-O se enmarca dentro de la definición de efigie. Y aquí tira del diccionario de la RAE, que dice literalmente: «Imagen o representación de una persona. Sinónimo de estatua, figura, imagen, pintura, retrato, grabado, icono». Además, el Ayuntamiento de Girona recuerda que, en su auto, el contencioso ya admitía que el mosaico hace «reconocible» la figura del rey.

En cuanto a la ubicación, el consistorio cree que el juzgado se ha «extralimitado» a la hora de fijar que el retrato de Felip VI se sitúe «en un lateral inmediato a la presidencia» del pleno como «único requisito posible» para que se cumpla la sentencia. Según el Ayuntamiento de Girona, eso supone una «vulneración de la autonomía local». También, porque en ningún caso el artículo 85.2 del ROF especifica lugares concretos del salón de plenos donde debe colgarse la imagen del Borbón.

Multa y vía penal

De momento, el consistorio aún está pendiente de recibir la respuesta del juzgado a este recurso. Pero mientras tanto, ya ha tenido que presentar otro. En este caso, porque Vox presentó un nuevo escrito al contencioso, quejándose de que desde febrero el Ayuntamiento de Girona aún no haya sustituido el mosaico hecho con fotos del 1-O por una imagen institucional de Felipe VI.

En este nuevo recurso, el partido de ultraderecha pide al juzgado identificar quién es el responsable del consistorio que debe dar cumplimiento a sus resoluciones. Y que, una vez tenga el nombre, se le imponga una multa de 1.000 euros y se vaya repitiendo la sanción hasta «la completa ejecución» del auto, en paralelo a estudiar abrir la vía penal por no haber colgado el retrato oficial de Felipe VI en el salón de plenos.

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En este caso, las alegaciones del Ayuntamiento se han presentado hace pocos días, a principios de junio. En el escrito, el consistorio subraya que en ningún caso tiene la «voluntad expresa» de incumplir la resolución judicial, pero subraya que aún hay «discrepancias interpretativas» sobre cómo se debe «materializar». El Ayuntamiento también sostiene que no hay base para imponer ninguna sanción ni tampoco para abrir una posible vía penal, porque no ha habido ninguna «conducta de resistencia consciente, deliberada, persistente y rebelde ante un mandato judicial claro e inequívocamente formulado».