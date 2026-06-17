Playas para perros en Catalunya: mapa y lista

El calor y las altas temperaturas afectan a nuestra vida cotidiana, impidiendo descansar con normalidad y, en ocasiones, provocando problemas mayores, como lipotimias o síncopes, deshidrataciones o, simplemente, cansancio extremo y sudoración excesiva.

Los animales también sufren las inclemencias del sol y del calor de los días de primavera y verano. Los perros, por ejemplo, pueden sufrir golpes de calor, sobre todo "los braquicéfalos [es decir, los que tienen los cráneos más anchos] como los bulldogs, los boxer y, principalmente, los carlinos", explica Gloria Cerviño, responsable del servicio de hospitalización del Hospital Veterinario Puchol. "Esto se debe a que, ya de por sí, estas razas tienen más dificultad para respirar", aclara la veterinaria.

También si el perro es un cachorro -porque son más movidos y tienen menos defensas- o es un animal mayor, tiene el pelo negro y/o largo o tiene sobrepeso estará más expuesto a pasar calor y poder sufrir un golpe de calor.

Evitar el golpe de calor

Para evitarlo e intentar que el perro no pase demasiado calor, conviene seguir las recomendaciones que cada año hacen las autoridades para niños y personas mayores: beber mucha agua, no exponerse al sol en las horas centrales del día -en el caso de los perros, no dar paseos largos entre las 14 y las 16 horas-, proporcionarle sombra, abanicarle si se le ve jadeando o resoplando en exceso... y llevarle a una playa, si es posible.

Pero no todas las playas admiten perros durante la temporada de baño. Es más, en la inmensa mayoría no se permiten.

El uso de las playas viene contemplado en la Ley de costas (Ley 22/1988, de 28 de julio, modificada desde 2013 por la Ley 2/2013, de 29 de mayo), una normativa que regula la protección, conservación y utilización del litoral de forma general.

Autonomías y/o ayuntamientos

Esta normativa establece que son las comunidades autónomas y/o los ayuntamientos los encargados de mantener las condiciones de limpieza y salubridad de las zonas de baño, así como de colocar los carteles informativos con las características, infraestructuras y medidas de seguridad de las mismas, como la entrada de perros, que es la más habitual.

Las razones son obvias: en general, las playas suelen abarrotarse en verano y un perro siempre puede molestar si se pone a ladrar, chapotear en el agua o escarbar en la arena.

Además de cuestiones higiénicas, puesto que los perros pueden tener pulgas y garrapatas que pueden quedar en la arena -y pasar a los humanos-, amén de que expulsan orines y heces.

Playas aptas para perros

Pero cada vez son más las playas en las que puedes pasear con tu perro -eso sí, algunas con limitaciones- y, lo que es más importante, cada vez son más las playas con un espacio habilitado para ellos.

Si vives en Catalunya o veraneas en esa comunidad, conviene que sepas que es la zona en la que se habilitó la primera playa canina -la playa de La Rubina, en Empuriabrava-, por lo que la oferta de playas a las que puedes llevar a tu perro es extensa.

Desde Empuriabrava hasta el Deltebre, pasado por Barcelona, Sitges y Roda de Barà, numerosas son las playas catalanas a las que puedes ir con tu perro, aunque algunas ponen restricciones durante la temporada de baño.

De septiembre a mayo

Fuera de temporada -es decir, de finales de septiembre a principios de mayo- en teoría se puede ir a cualquier playa y en cualquier momento con un perro, aunque no hay una normativa general, puesto que en Catalunya, como se ha mencionado anteriormente, son los ayuntamientos los encargados de regular sus playas.

Kalu, un border collie, se baña en la playa para perros de La Rubina, en Empuriabrava (Girona). / Archivo

Y siempre cumpliendo unas normas básicas, que suelen ser las mismas que imperan cuando sales con él a pasear por la calle: recoger y limpiar correctamente sus deposiciones, llevar la cartilla con las vacunaciones actualizada, que tenga puesto el microchip, que un adulto le controle y, si es una raza considerada PPP, también debe ir con bozal y correa.

Lista de las playas habilitadas en Catalunya

De norte a sur, he aquí una lista con algunas de las playas catalanas a las que se puede ir con perro y disfrutar del sol y la arena sin problemas. Alguna que hace un par de años no estaba habilitada para los canes, como la del Miracle en la ciudad de Tarragona, estará disponible .

Playa Gran (Portbou) . La principal playa de Portbou está ubicada en pleno centro urbano, justo al lado del puerto. De unos 15 metros de ancho, está formada principalmente por arena fina y piedras, y se extiende a lo largo de unos 180 metros. En unos 30 de ellos, los perros pueden disfrutar del agua y la arena.

. La principal playa de Portbou está ubicada en pleno centro urbano, justo al lado del puerto. De unos 15 metros de ancho, está formada principalmente por arena fina y piedras, y se extiende a lo largo de unos 180 metros. En unos 30 de ellos, los perros pueden disfrutar del agua y la arena. Playa de las Barcas (Colera) . De unos 130 metros de largo, es la playa central del pueblo y tiene una zona delimitada para perros.

. De unos 130 metros de largo, es la playa central del pueblo y tiene una zona delimitada para perros. Playa de Sant Jordi (Llançà) . Pequeña playa de roca, arena y piedras. Sin restricciones horarias para perros.

. Pequeña playa de roca, arena y piedras. Sin restricciones horarias para perros. Playas de Port de la Vall y playa de la Ribera (Port de la Selva) . Tampoco tienen restricciones horarias.

. Tampoco tienen restricciones horarias. Playa de Sant Pius V (Cadaqués). Es una playa pequeña, de unos 10 metros de ancho y 10 de largo. A pesar de estar situada cerca del casco urbano de Cadaqués, no va mucha gente, por lo que los perros pueden campar a sus anchas.

Es una playa pequeña, de unos 10 metros de ancho y 10 de largo. A pesar de estar situada cerca del casco urbano de Cadaqués, no va mucha gente, por lo que los perros pueden campar a sus anchas. Playa des Calders (Cadaqués). Alargada (de unos 50 metros) y estrecha, es muy recomendable para los senderistas que deseen gozar del camino de ronda y del paisaje de la fachada litoral de Cadaqués. Pese a ello, tampoco está muy frecuentada.

Alargada (de unos 50 metros) y estrecha, es muy recomendable para los senderistas que deseen gozar del camino de ronda y del paisaje de la fachada litoral de Cadaqués. Pese a ello, tampoco está muy frecuentada. Playa Es Sortell (Cadaqués). Situada en la Punta de Sa Conca, a un kilómetro escaso del núcleo poblacional de Cadaqués, por lo que se puede llegar a pie fácilmente desde el centro del municipio con nuestro(s) perro(s). Son 50 metros de arena gruesa y piedrecitas con las que haremos las delicias de nuestras mascotas.

Situada en la Punta de Sa Conca, a un kilómetro escaso del núcleo poblacional de Cadaqués, por lo que se puede llegar a pie fácilmente desde el centro del municipio con nuestro(s) perro(s). Son 50 metros de arena gruesa y piedrecitas con las que haremos las delicias de nuestras mascotas. Cala Pep Ton (Cadaqués) . Situada frente a la isla de Portlligat, pone a disposición de nuestros perros 31 metros de arena gruesa y piedras.

. Situada frente a la isla de Portlligat, pone a disposición de nuestros perros 31 metros de arena gruesa y piedras. Playa de La Rubina (Empuriabrava) fue la primera playa de España en la que se permitió la entrada de perros. Es una playa de arena fina y agua cristalina con moderado oleaje con un trozo -el que linda con la localidad de Roses- en la que los perros pueden ir sueltos. Forma parte del Parque Natural de los Aiguamolls del Empordá.

fue la primera playa de España en la que se permitió la entrada de perros. Es una playa de arena fina y agua cristalina con moderado oleaje con un trozo -el que linda con la localidad de Roses- en la que los perros pueden ir sueltos. Forma parte del Parque Natural de los Aiguamolls del Empordá. Playa del Rec del Molí (L'Escala) . La mitad de los 370 metros de esta playa está habilitada (y delimitada) para los perros.

. La mitad de los 370 metros de esta playa está habilitada (y delimitada) para los perros. Playa de Els Griells-L'Estartit (Torroella de Montgrí) . Delante del camping El Molino -que, por supuesto, es pet-fiendly- tiene un tramo abierto de unos 600 metros para los canes sin limitación horaria y delimitado por unas vallas.

. Delante del camping El Molino -que, por supuesto, es pet-fiendly- tiene un tramo abierto de unos 600 metros para los canes sin limitación horaria y delimitado por unas vallas. Playa Pere Grau (Palamós) . Con una longitud de solo 15 metros, es un espacio abierto a los perros durante todo el año desde 2021. Fuera de la temporada de baño también se puede ir con perros a la Playa Grande de Palamós.

. Con una longitud de solo 15 metros, es un espacio abierto a los perros durante todo el año desde 2021. Fuera de la temporada de baño también se puede ir con perros a la Playa Grande de Palamós. Cala del Niu (Sant Feliu de Guíxols). Una de las últimas incorporaciones a las playas 'dog-friendly', es también una de las más pequeñas. Situada entre la cala Maset y la cala del Cranc, al lado de la playa de Sant Pol, permite un máximo de cinco perros.

Playa de la Conca (Malgrat de Mar) . Situada en la costa del Maresme, a menos de 80 km de Barcelona, esta playa tiene una superficie de 1.200 metros y un aforo máximo de 150 personas.

. Situada en la costa del Maresme, a menos de 80 km de Barcelona, esta playa tiene una superficie de 1.200 metros y un aforo máximo de 150 personas. Playa Grande (Calella). Unos 1.200 metros acotados con vallas de madera situados en el tramo comprendido entre las calles Sant Isidre y Escoles Pies, muy cerca del paseo Manuel Puigvert.

Unos 1.200 metros acotados con vallas de madera situados en el tramo comprendido entre las calles Sant Isidre y Escoles Pies, muy cerca del paseo Manuel Puigvert. Playa de Can Villar (Sant Pol de Mar). Horario restringido de 20 horas a 8 a.m. en temporada de baño, de mayo a octubre aproximadamente.

Horario restringido de 20 horas a 8 a.m. en temporada de baño, de mayo a octubre aproximadamente. Playa del Poblenou (Pineda de Mar). No tiene restricciones horarias ni de días (24 horas, 365 días al año): se puede acceder con perros en cualquier momento a más de 100 metros cuadrados situados justo delante del camping Caballo de Mar, que por supuesto admite mascotas. Tiene duchas.

No tiene restricciones horarias ni de días (24 horas, 365 días al año): se puede acceder con perros en cualquier momento a más de 100 metros cuadrados situados justo delante del camping Caballo de Mar, que por supuesto admite mascotas. Tiene duchas. Cala de La Picòrdia (Arenys de Mar) . Son 1.500 metros cuadrados con una parte permitida para perros situada entre la estación de tren y el puerto. Tiene aforo máximo para un centenar de perros pero ojo, deben estar censados en el municipio. En las demás playas de la ciudad (La Musclera, Cavaió y Playa de les Roques d’en Lluc) está permitido ir con perros (censados en cualquier sitio) de 20 horas a 8 de la mañana.

. Son 1.500 metros cuadrados con una parte permitida para perros situada entre la estación de tren y el puerto. Tiene aforo máximo para un centenar de perros pero ojo, deben estar censados en el municipio. En las demás playas de la ciudad (La Musclera, Cavaió y Playa de les Roques d’en Lluc) está permitido ir con perros (censados en cualquier sitio) de 20 horas a 8 de la mañana. Playa de Ponent (Mataró) . El 50% de la playa mataronense, debidamente señalizada y cercada, se destinará a los perros. Una de las principales novedades de hace dos veranos fue la instalación de una ducha para los canes.

. El 50% de la playa mataronense, debidamente señalizada y cercada, se destinará a los perros. Una de las principales novedades de hace dos veranos fue la instalación de una ducha para los canes. Playa de Can Teixidor (Montgat-El Masnou) . La zona para perros, que va desde Can Teixidor hasta Montgat, tiene una longitud de 400 metros y un aforo máximo de 35 perros.

. La zona para perros, que va desde Can Teixidor hasta Montgat, tiene una longitud de 400 metros y un aforo máximo de 35 perros. Playa Patins a Vela (Badalona). Con aforo limitado a 60 personas y 40 perros, es un tramo de playa de 900 m2 de arena fina ideal para disfrutar junto a las mascotas. Sin embargo, solo pueden entrar los que estén debidamente identificados con el chip.

(Badalona). Con aforo limitado a 60 personas y 40 perros, es un tramo de playa de 900 m2 de arena fina ideal para disfrutar junto a las mascotas. Sin embargo, solo pueden entrar los que estén debidamente identificados con el chip. Playa del Llevant (Barcelona). Desde 2016, el Ayuntamiento de Barcelona inaugura un tramo, delimitado con vallas, para perros que únicamente está disponible en temporada de baño, es decir, desde finales de mayo a principios de septiembre. Dispone de una ducha para los peludos y un bebedero, además de unos modernos urinarios urbandogs, con base plástica filtrante. El horario es de 10.30 a 19.30 horas.

Desde 2016, el Ayuntamiento de Barcelona inaugura un tramo, delimitado con vallas, para perros que únicamente está disponible en temporada de baño, es decir, desde finales de mayo a principios de septiembre. Dispone de una ducha para los peludos y un bebedero, además de unos modernos urinarios urbandogs, con base plástica filtrante. El horario es de 10.30 a 19.30 horas. Playa de El Prat. De 5,5 kilómetros de longitud, los perros pueden acceder a ella de 20 horas a 8 de la mañana y solo entre los accesos 22 y 23.

De 5,5 kilómetros de longitud, los perros pueden acceder a ella de 20 horas a 8 de la mañana y solo entre los accesos 22 y 23. Playa de Les Marines (Gavà) : Unas vallas metálicas desmontables -para favorecer el paso de los vehículos de limpieza- acotan una zona de unos 1.000 m2 entre las calles Vandellòs y Tamarit, con aforo limitado a 100 personas y 75 perros. Hay, por tanto, control de acceso y se comprueba que los perros están censados, un requisito indispensable para poder acceder. Hay una ducha con manguera para los perros y una fuente exclusiva para ellos.

: Unas vallas metálicas desmontables -para favorecer el paso de los vehículos de limpieza- acotan una zona de unos 1.000 m2 entre las calles Vandellòs y Tamarit, con aforo limitado a 100 personas y 75 perros. Hay, por tanto, control de acceso y se comprueba que los perros están censados, un requisito indispensable para poder acceder. Hay una ducha con manguera para los perros y una fuente exclusiva para ellos. Cala Vallcarca (Sitges) . Situada en la carretera del Garraf -que une Castelldefels y Sitges- tiene arena y una parte de rocas. Tiene una pequeña zona de aparcamiento a pie de playa y muy cerca, el Parc Natural del Garraf.

. Situada en la carretera del Garraf -que une Castelldefels y Sitges- tiene arena y una parte de rocas. Tiene una pequeña zona de aparcamiento a pie de playa y muy cerca, el Parc Natural del Garraf. Playa del Belis (Sant Pere de Ribes). Es una cala natural sin servicios situada en el espacio natural Els Colls i Miralpeix sin restricciones o regulaciones, ni accesos adaptados.

Es una cala natural sin servicios situada en el espacio natural Els Colls i Miralpeix sin restricciones o regulaciones, ni accesos adaptados. Playa de la Farola o del Far de Sant Cristòfor (Vilanova i la Geltrú) . Abierta desde el 1 de mayo, la zona para perros se sitúa en el extremo derecho de la playa de la Farola, entre la pasarela y el torrente. Hay un aforo limitado a 200 personas y 150 perros que deben estar censados en el registro municipal.

. Abierta desde el 1 de mayo, la zona para perros se sitúa en el extremo derecho de la playa de la Farola, entre la pasarela y el torrente. Hay un aforo limitado a 200 personas y 150 perros que deben estar censados en el registro municipal. Playa Les Salines (Cubelles). A medio camino entre Cubelles y Cunit y a 50 km de Barcelona, es una playa de 450 metros que no tiene limitación de horario ni de temporada para ir con perros.