Este pueblo de Tarragona de 165 habitantes es el segundo municipio de Catalunya con mayor población con estudios superiores

En Catalunya, cada vez hay más personas que deciden continuar con sus estudios hasta obtener una titulación superior. Los últimos datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) muestran que, a 1 de enero de 2024, la población titulada superaba las 2.500.000 personas, cifra que equivale al 36,7% de los residentes de 15 o más años. Esta cifra incluye aquellas personas que se han formado a través de grados universitarios, cursos de formación profesional superior u otros equivalentes.

El 12,8% de los catalanes dispone solo de educación primaria o inferior, mientras que el 27,2% solo ha realizado la primera parte de educación secundaria y otro 23,3%, la ha completado. Respecto al año anterior, los habitantes con estudios superiores han aumentado un 1,1%. Este crecimiento, que también se ha producido en otras partes del mundo, se debe, según el Ministerio de Educación, a la normalización de la enseñanza en las últimas décadas.

Las localidades con más nivel de estudio

De acuerdo con Idescat, las comarcas catalanas con un mayor porcentaje de residentes con estudios superiores son el Barcelonès (44,3%), que concentra las principales sedes universitarias; el Pallars Sobirà (42,5%), con un fuerte arraigo a las Formaciones Profesionales; y el Garraf (40%), cuya área metropolitana y residencial funciona como un gran atractivo para profesionales cualificados. En cambio, las que tienen un menor porcentaje son Terra Alta (22%), el Alt Empordà (24,7%) y la Segarra (25,4%).

Por municipios, los niveles más altos de población con estudios superiores se encuentran en Sant Cugat del Vallès (63,4%), que también cuenta con el mejor salario de toda Catalunya; la localidad tarraconense de Renau (62,2%), y Sant Just Desvern (61,5%), en el Baix Llobregat. En el lado opuesto, Bovera (16,3%), Salt (16,7%) y La Jonquera (11%) son las localidades con menos residentes con estudios superiores.

El segundo puesto de Renau es la gran sorpresa de la lista. Este pueblo de 165 habitantes se encuentra en el Tarragonès, a 18 kilómetros de la capital provincial.

El último municipio de esta clasificación, La Jonquera, se ha situado históricamente entre los niveles de renta más bajos de Catalunya, algo que dificulta el acceso de las familias a la educación superior. Asimismo, como expone 'InfoJonquera', casi la mitad de sus residentes han nacido en el extranjero: muchos influjos migratorios se sustentan en los sectores logísticos y comerciales, lo que se traduce en una menor proporción de habitantes con títulos superiores.

Nacidos en el extranjero con estudios superiores

El informe de Idescat destaca, entre los municipios de más de 20.000 habitantes, aquellas personas nacidas en países como Italia (66,6%), Reino Unido (64,7%) y Alemania (61,5%). En números absolutos, también destaca Alemania, con 55.300 personas residentes en Catalunya, Colombia (48.366), Venezuela (41.186) y Perú (33.427). Tal como muestran las estadísticas, el porcentaje de personas de 15 o más años con estudios superiores nacidas en el extranjero (33,4%) no dista mucho de el de la población nacida en España (37,8%).

El único cambio notable que se observa es que hay un mayor número de personas nacidas en el extranjero con educación primaria (un 17,6% frente al 11,1% de España). Sin embargo, hay mucha disparidad en los niveles de estudios según el país de nacimiento: Italia, Reino Unido y Alemania vuelen a estar en el podio, mientras que Senegal (37%), Pakistán (36,5%) y Marruecos (33,7%) forman parte de la población que solo ha cursado educación primaria o inferior.

Gran parte de estas personas se han concentrado en sectores que no exigen titulaciones universitarias o de otro tipo: las barreras burocráticas y la lenta homologación de títulos extranjeros limitan las posibilidades de ejercer profesiones cualificadas para aquellos que sí poseen títulos en sus países de origen. Además, muchas familias enfrentan obstáculos económicos y de arraigo que dificultan la continuidad de los estudios de los más jóvenes.

Niveles de estudios, según género y edad

En cuanto al género y a la edad, las mujeres suelen conseguir mejores resultados que los hombres en la pirámide educativa: los datos muestran que el 38,6% de las mujeres y el 34,7% de los hombres cuentan con estudios superiores, y que el 14,4% de las mujeres y el 11,1% de los hombres solo han hecho educación primaria o inferior. Por lo contrario, hay más hombres que mujeres con estudios de primera etapa secundaria (29,7 y 24,9%, respectivamente) y de segunda (24,5 y 22,1%).

Por edades, los datos muestran una mejora progresiva del nivel educativo entre las generaciones más jóvenes. Más de la mitad de la población de entre 25 y 34 años tiene estudios superiores, mientras que entre las personas de 55 a 64 años esta proporción baja a una de cada tres. La diferencia es todavía mayor entre los mayores de 75 años, donde solo una de cada siete personas cuenta con estudios superiores. En cambio, los niveles educativos más bajos se concentran sobre todo en las edades más avanzadas: más de la mitad de la población de 80 años o más tiene únicamente educación primaria o inferior. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, este porcentaje se reduce al 5,5%.