"La calidad de la carne es excelente": los elogios al mejor restaurante de El Prat de Llobregat según Tripadvisor

Barcelona es una ciudad que se ubica en lo más alto de la cultura gastronómica del país. Esto se debe a que dispone de una de las ofertas más diversas y exquisitas de la península Ibérica.

Pero lo cierto es que las localidades situadas en su área metropolitana tienen poco que envidiarle a la Ciudad condal, pues también disponen de un catálogo de restauración más que satisfactorio y, en algunas ocasiones, rozando la perfección.

El Prat de Llobregat es una de esas ciudades que cuentan con una gran cantidad de opciones gastronómicas que triunfan en webs de posicionamiento como Tripadvisor, donde los clientes dejan su opinión dividida en cuatro categorías: comida, servicio, relación calidad-precio y atmósfera.

El mejor restaurante del Prat de Llobregat

Entre todos los restaurantes del municipio destacan las buenas impresiones que recibe uno de ellos, que lidera el primer puesto en varios ránkings. De hecho, en Tripadvisor ha conseguido ser el número 1 de 173 locales de restauración registrados en la página web.

Además, el local fue premiado en 2024 con el Travellers' Choice, un galardón que otorga el propio portal de reseñas a los mejores restaurantes, basándose en las opiniones y puntuaciones de los usuarios.

Este apreciado establecimiento, que ha recibido un 4,8 sobre 5 estrellas con más de 440 valoraciones, es el restaurante Casa Faustino, ubicado en el número 48 de la calle de Pablo Neruda.

Cocina mediterránea con toques de autor

Este restaurante familiar cuenta con un ambiente acogedor y renovado, al que se suma el buen trato a los clientes que destacan los usuarios: "Desde el minuto uno nos ha encantado, tanto el local como el trato de los camareros."

Hilario asegura que tiene "una carta pequeña pero bien presentada", con "platos seleccionados cuidadosamente para ofrecer deliciosos bocados". Además, destaca los postres, uno de los platos más elogiados por el grueso de los usuarios.

Además, su oferta culinaria cuenta con tapas elaboradas, así como carnes y platos típicos de la gastronomía catalana. "La calidad de la carne es excelente", asegura Alicia.

Algunos como Félix, se centran en otros platos: "Exquisitos los nachos, el tomate con ventresca y el arroz con carrilleras de cerdo". Los postres tampoco se quedan atrás: "No podéis iros sin probar la tarta de queso", advierte Noé.

Horario y reservas

Casa Faustino abre los jueves y domingos solo para comer (de 13:00 h a 17:00 h), pero los viernes y sábados también lo hacen para cenar (de 20:00 h a 23:00 h).

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Puesto que el horario es reducido, algunos usuarios recomiendan reservar con antelación, especialmente los fines de semana.