La carretera más bonita de Catalunya: entre acantilados y vistas panorámicas al mar

España tiene una red de carreteras de aproximadamente 165.756 kilómetros y entre algunos tramos destaca especialmente el entorno que las rodea y sus maravillosos paisajes; este factor, precisamente, es el que les otorga el título de las carreteras más bonitas.

Concretamente, en Catalunya se encuentra una de ellas: se trata de una vía que popularmente recibe el nombre de la 'carretera de las 365 curvas'.

De Tossa de Mar a Sant Feliu de Guíxols

La 'carretera de las 365 curvas' une las localidades de Tossa de Mar (Selva, Girona) y Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà, Girona). Fue construida en 1920, según la comunidad mototurística Avisperos Moteros, y el diseño de sus 22 kilómetros fue adaptado a la geografía. Nadie se ha parado a comprobar el número real de curvas, pero el trazado serpenteante le da nombre.

Más allá de la conducción, la carretera destaca por el paisaje, que concentra en apenas unos kilómetros tanto entorno de montaña como costero. Asimismo, cruza el macizo de Cadiretes, una impresionante zona natural en forma de reserva montañosa. Por esta razón, los acantilados y la vegetación mediterránea se combinan para dar lugar a unas maravillosas vistas panorámicas al mar, que invitan a contemplar el paisaje durante todo el recorrido.

El punto de partida recomendado es la Playa de Tossa de Mar, un lugar idílico que combina el agua cristalina con la icónica imagen de su muralla medieval. A lo largo del trayecto, se pueden encontrar diferentes puntos de interés que merecen una parada para disfrutar del camino de la manera más completa.

Tramo de la carretera GI-682, que une Tossa de Mar (Selva, Girona) y Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà, Girona). / David Aparicio

Miradores donde parar

Entre los miradores y algunas calas escondidas de la Costa Brava, la 'carretera de las 365 curvas' se convierte en una actividad turística muy completa y perfecta para cualquier día del año.

Una de las primeras paradas es el Mirador de Pola, entre la Cala Bona y la Cala Pola. Aún siendo uno de los más populares, no deja de ser aconsejable detener el vehículo para descansar y contemplar las vistas que ofrece.

Otra parada obligatoria es el Mirador de Salionç, con un ambiente tranquilo que ofrece vistas a la Cala Salionç. Desde allí se puede admirar cómo la carretera se adentra entre los acantilados y el mar.

Auténticos paraísos escondidos

A lo largo del camino que conecta los dos pueblos costeros se encuentran algunas calas que son auténticos paraísos escondidos. Algunas de ellas son de difícil acceso y sin aparcamiento. Con todo, el ingreso en estas localizaciones recónditas recibe auténticos tesoros como recompensa para la vista. Una de las que más destaca es la Cala Giverola. Rodeada de colinas y pinos, es perfecta para el snorkel, el buceo y el alquiler de kayaks.

Cala Giverola en Tossa de Mar (Selva, Girona). / Ferran Sendra

La Cala Futadera se sitúa justo debajo de un acantilado, lo que dificulta un acceso que se realiza bajando el precipicio a través de unas largas escaleras, con casi 300 escalones. Además, es muy pequeña, está totalmente aislada y sin servicios. Pese a ello, son precisamente estas limitaciones las que la convierten en un lugar único, y el hecho de estar totalmente envuelta de naturaleza permite disfrutar de un paraje prácticamente desértico.

Vista de la Cala Futadera, en Tossa de Mar (Selva, Girona). Vista también a la carretera GI-682 y a la Cala Giveroleta. / EPC

Una alternativa más abierta, familiar y con aparcamiento es la Playa dels Canyerets, que se encuentra prácticamente a mitad del camino entre Tossa de Mar y Sant Feliu de Guíxols. Dispone de chiringuito, duchas y lavabos, y está conectada por el Camí de Ronda con su vecina, Cala Canyet, una versión más pequeña pero igual de increíble.