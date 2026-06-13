Onomástica
Estos son los nombres de niños poco comunes pero que se están volviendo populares en Catalunya
Los nombres de personajes famosos se estan popularizando cada vez más
Catalunya refuerza su ciberseguridad con talento femenino y del sector privado
Cada vez son más las familias que optan por alejarse de los nombres tradicionales para elegir opciones originales que aporten personalidad e identidad. En Catalunya, como muestran los últimos datos de Idescat (el Institut d'Estadística de Catalunya), esta tendencia ha impulsado la popularidad de nombres poco comunes, tanto de origen catalán como procedentes de otras culturas.
Nombres modernos y tradicionales
Aunque Marc, Jan o Pol continúan entre los nombres más habituales, muchos padres buscan alternativas diferentes. Entre las opciones que más han crecido en los últimos años destacan Nil, Kai, Elies, Gael, Bru, Roc y Otto. Se trata de nombres cortos, fáciles de pronunciar y con un estilo moderno que encaja con las preferencias de las nuevas generaciones.
El auge de nombres vinculados a la tradición catalana es otra de las tendencias destacadas. Nombres como Arnau, Guerau, Olau, Eloi, Genís o Biel han vuelto a adquirir protagonismo después de años con menor presencia. Según la plataforma 'ElsNoms.cat', esta elección responde al interés de muchas familias por mantener el vínculo con sus raíces sin renunciar a la originalidad.
Opciones poco habituales
Entre los nombres menos frecuentes aparecen propuestas como Caietà, Erim, Gausi, Januk, Jofre, Martíxol, Mel, Miqueló, Otger o Rai. También destacan alternativas como Oleguer, Nael, Neo, Sinan, Vador, Xavià, Telm y Teis. Por otro lado, existen nombres que resultan conocidos para gran parte de la población, pero que todavía no han alcanzado una gran popularidad. Es el caso de Saül, Néstor, Magí, Llorenç, Elian o Aniol.
Como ya advertía el escritor David Casellas en un artículo sobre onomástica, republicado por la Associació de Llengua Nacional, la globalización también ha transformado la forma de elegir nombres. Leo, Liam, Enzo o Noah son cada vez más habituales entre las familias catalanas, especialmente entre las más jóvenes. Su carácter internacional y la facilidad para adaptarse a distintos idiomas explican gran parte de su éxito y reflejan una realidad cada vez más diversa.
Los nombres cortos y de famosos
Existe cierto consenso en que los nombres breves continúan ganando terreno. Opciones como Roc, Èric, Teo o Lluc son percibidas como modernas, prácticas y fáciles de recordar. Aunque algunos de ellos llevan años utilizándose, siguen considerándose alternativas menos comunes que los nombres más tradicionales.
Las plataformas digitales y la ficción audiovisual también influyen en las decisiones de muchas familias. La aparición de determinados personajes en series o el auge de algunos creadores de contenido puede provocar aumentos puntuales en la popularidad de ciertos nombres.
Significado y sonoridad
El significado y la sonoridad continúan siendo dos de los factores más valorados a la hora de elegir un nombre. Antes de decantarse por una opción, muchos padres prestan especial atención al resultado final –con apellidos incluidos– y valoran, entre otras cosas, si será sencillo de pronunciar y escribir.
Un nombre original no tiene por qué resultar extraño. La clave está en encontrar una opción que combine personalidad, tradición e identidad cultural, una fórmula que explica el auge actual de los nombres de niño poco comunes en Catalunya.
Fuentes:
- David Casellas: 'Els noms de nounats catalans'
- ElsNoms.cat: 'Els noms que seran tendència el 2025: Noves preferències dels catalans'
- Idescat: 'Noms més freqüents dels nadons. Nens'
- Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' lidera con su semifinal y el Papa empeora las tardes de La 1
- Elon Musk se convierte en el primer billonario de la historia: ya acumula más riqueza que el 46% de la población mundial
- Félix García, experto en reformas: 'En el cuarto de baño utiliza el hueco de la ducha también para meter la zona de lavandería con secadora y lavadora
- Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante sino más bien todo lo contrario
- Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
- El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
- El Gobierno de Milei autoriza a los militares argentinos a tener un segundo empleo para mejorar sus bajos salarios
- Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación