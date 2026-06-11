PAU 2026
Darth Vader se cuela en el examen de Historia de la Selectividad en Catalunya: su implicación en un famoso golpe de Estado
Los responsables de estas pruebas han querido hacer alusión a la mítica saga de 'Star Wars'
PAU 2026, hoy en directo: última hora del tercer día de los exámenes de selectividad en Catalunya
Un examen de Matemáticas "criminal" y la "muerte de dios" en Filosofía marcan el segundo día de la selectividad en Catalunya
45.821 estudiantes se enfrentan este jueves al último día de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya y deben superar asignaturas como Lengua catalana, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Historia del Arte o Química.
El miércoles, por otro lado, el 54,38% de los alumnos optó por examinarse de Historia de la Filosofía, mientras que los que eligieron Historia de España fueron el 45,62%. Para estos últimos, el examen fue un tanto sorprendente.
Entre historia y películas
Y es que, después de tres ejercicios que pedían respuestas escritas y elaboradas, el último apartado del examen constaba de 10 preguntas tipo test, las cuales tenían cuatro posibles respuestas a elegir.
Ha sido precisamente la última pregunta del examen donde, para sorpresa de los examinados, una de las opciones hacía alusión a una de las sagas más conocidas de todos los tiempos.
11 de noviembre de 1978
El enunciado preguntaba sobre cuál es el nombre con el que se bautizó al golpe de Estado que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1978 en Madrid por parte de unidades de la Guardia Civil mandas por Antonio Tejero.
Las cuatro respuestas posibles eran:
- a) operación Dinamita
- b) operación Darth Vader
- c) operación Galaxia
- d) operación Basilea
Como se puede comprobar, el principal antagonista de 'Star Wars', nacido como Anakin Skywalker y más tarde convertido en el popular personaje de Darth Vader, ha sido una de las posibles respuestas a elegir.
'La guerra de las galaxias'
La respuesta correcta, sin embargo, es 'operación Galaxia', en la cual, a diferencia del golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981 (23 F), los golpistas pretendían asaltar la Moncloa y secuestrar al entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.
La operación recibió ese nombre porque los implicados en ese intento de golpe de Estado se reunían en una cafetería de Madrid con ese nombre. Es por eso que los responsables de las PAU y del examen de Historia de España han querido ser cómplices con los alumnos colocando a Darth Vader entre una de las respuestas, ya que 'Star Wars' en castellano es 'La guerra de las galaxias'.
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