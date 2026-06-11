El castillo de Orriols, antes hotel y restaurante de lujo, vuelve al mercado inmobiliario: "Es un problema tener un edificio así cerrado"

Un castillo de origen medieval y con reformas renacentistas ha vuelto al mercado inmobiliario del Alt Empordà. Situado en Orriols, en el municipio de Bàscara, el edificio está documentado desde 1265 y fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional en 1988. Durante años funcionó como hotel de cuatro estrellas bajo el nombre de L’Odissea de l’Empordà y actualmente se encuentra a la venta a través de la inmobiliaria Lucas Fox. En 2016, el empresario y antiguo propietario Jaume Roures compró el castillo. Pero, en estos diez años, no se ha puesto en marcha ningún proyecto para recuperar su uso.

Un edificio de lujo

El inmueble conserva una planta rectangular organizada alrededor de un patio central de los siglos XVI y XVII y una fachada renacentista con aberturas de geometría regular. Distribuido en tres niveles, incluye amplios espacios comunes, cocina industrial, terrazas, lounge bar, bodega y diversas salas polivalentes. Actualmente, dispone de once suites con chimenea y vistas al paisaje ampurdanés, así como de una casa anexa que permitiría ampliar la capacidad hasta veintitrés habitaciones. Los exteriores cuentan con jardines, terrazas y piscina.

El edificio desde fuera / Empordà

La etapa hotelera: L’Odissea de l’Empordà

La propiedad mantiene la licencia de hotel y restaurante, hecho que abre la puerta a la recuperación de la actividad turística o a la puesta en marcha de un nuevo proyecto vinculado a la hostelería de calidad. Su comercialización se enmarca, además, en una tendencia cada vez más visible: la incorporación de edificios históricos al mercado internacional de propiedades singulares y de lujo. Más allá de su valor arquitectónico, el castillo cuenta con una trayectoria turística consolidada. Durante años fue un establecimiento de referencia en la comarca, con una oferta hotelera y gastronómica orientada a un público de alto poder adquisitivo.

Según recuerda el alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, la actividad generaba movimiento económico sin alterar la vida cotidiana de Orriols. “Era gente con poder adquisitivo elevado, pero no había impacto directo en el pueblo”, explica. Aun así, considera que la presencia de visitantes y la actividad asociada al castillo contribuían a dinamizar una zona con pocas alternativas económicas.

El castillo también forma parte de la memoria reciente del país por un episodio trágico ocurrido el 27 de febrero de 1994. Aquel día, el político Antonio de Senillosa había participado en una celebración en el Castell del Palau d’Orriols antes de sufrir un accidente mortal de tráfico en la carretera entre Orriols y l’Escala. El vehículo que conducía invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con otro coche. Senillosa y dos personas más murieron en el acto. Semanas después se hizo público que presentaba una tasa de alcohol muy superior al límite legal vigente en aquel momento. El caso generó un amplio debate público sobre la responsabilidad al volante y continúa siendo uno de los episodios más recordados vinculados a la historia reciente del inmueble.

Intento de relanzar su uso

En 2016, el castillo volvió a ser noticia cuando el empresario Jaume Roures adquirió la totalidad del inmueble, del cual ya controlaba una participación minoritaria. La operación se interpretó como un intento de relanzar un proyecto hotelero con una trayectoria consolidada. Diversas informaciones apuntaban entonces a una rehabilitación integral del edificio y a un refuerzo de su oferta gastronómica.

Sin embargo, el proyecto no se acabó materializando y la actividad no se recuperó de manera estable. Desde hace aproximadamente una década, el castillo se encuentra sin uso, una situación que preocupa al consistorio tanto por el riesgo de degradación del edificio como por la pérdida de una oportunidad de desarrollo local. “Es complicado tener un edificio así sin uso, porque se va degradando con el tiempo”, advierte Saurina. Según señala, el municipio prácticamente solo dispone de una casa rural y de poca oferta turística complementaria, de modo que la recuperación del castillo podría representar un impulso importante para la economía local.

Una estancia del castillo / Empordà

El Ayuntamiento ve con buenos ojos cualquier iniciativa que permita recuperar el uso del inmueble, especialmente si está vinculada a la actividad hotelera o turística. Aun así, también considera positiva cualquier propuesta que garantice la conservación del conjunto y contribuya a mantener vivo uno de los elementos patrimoniales más destacados del municipio. “Si alguien compra este edificio y le da uso, fantástico”, resume el alcalde. Según explica, muchos vecinos se preguntan cómo es posible que un inmueble con este valor histórico y arquitectónico continúe sin actividad.

Aunque no se ha hecho público el precio de venta, Saurina considera que se trata de una operación de importe elevado. A su parecer, el principal obstáculo para cualquier comprador no es tanto el mantenimiento ordinario de la finca como la magnitud de la inversión necesaria para rehabilitar un edificio de estas dimensiones.

Preservar el patrimonio local

El alcalde también pone el foco en la importancia de preservar el patrimonio local. Recuerda que el castillo es un edificio con orígenes medievales y destaca que la pérdida o deterioro de un elemento de estas características representaría un perjuicio importante para la memoria histórica del municipio. En este sentido, se refiere también al estado de otros elementos patrimoniales de Bàscara, como los restos amurallados del núcleo antiguo. Una parte es de titularidad privada y solo algunos tramos han sido restaurados. Del antiguo castillo medieval prácticamente no queda nada después de las destrucciones provocadas por los diferentes conflictos bélicos que afectaron la zona a lo largo de los siglos.

Foto antigua del castillo de Orriols / Empordà

Actualmente, solo se conserva una torre, cuya supervivencia se asocia a una historia popular según la cual una propietaria francesa habría intercedido para que no fuera derribada, por miedo a que su caída afectara a propiedades cercanas.

Noticias relacionadas

Pese a ello, el estado general de los restos sigue siendo precario y requiere actuaciones de consolidación. Por este motivo, el consistorio considera prioritario encontrar una solución que garantice el futuro del Castillo del Palau d’Orriols. La posibilidad de que aparezca un comprador dispuesto a invertir en él y a darle una nueva vida se ve como una oportunidad no solo para preservar un edificio singular, sino también para recuperar un activo capaz de generar actividad económica y proyección turística para el municipio.