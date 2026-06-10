Le llaman la Toscana catalana: pueblos medievales, campos salpicados de cipreses y colinas cubiertas de viñedos y olivares

Hay una región en Catalunya que durante los últimos años ha visto crecer exponencialmente el número de turistas que la visitan. Esto es debido, entre otras cosas, a las características que comparte esta comarca catalana con la Toscana italiana: sus maravillosos paisajes, sus pueblos medievales y su ambiente mediterráneo.

Los elementos decorativos góticos, renacentistas y barrocos en estas localidades de Catalunya no tienen nada que envidiar a la impresionante arquitectura o las calles adoquinadas de Florencia.

Localidades catalanas con gran encanto

La Toscana catalana es el nombre que reciben muchos de los pueblos que pertenecen al Baix Empordà (Girona). A pesar de cierta semejanza entre el territorio italiano y el catalán, el concepto de Toscana evoca a la belleza y al encanto, que es precisamente lo que encaja plenamente con la versión de Catalunya, que tiene un carácter único.

Entre Vulpellac, Cruïlles, Torroella de Montgrí, Rupià, Corçà y otras tantas localidades se distingue un encanto insuperable. Todos estos municipios destacan por su carácter medieval y su patrimonio histórico, algunos incluso con impresionantes castillos o murallas. Además, entre pueblo y pueblo se puede disfrutar de un camino por carretera rodeado de pequeñas colinas cubiertas de viñedos o de olivares, y de campos salpicados de cipreses.

Punta Milà de Torroella de Montgrí (Baix Empordà, Girona) vista desde cala Montgó de la Escala. / Santi Coll

Ruta por la Toscana catalana

La mayoría de pueblos de la comarca encajan con la descripción de la Toscana catalana, pero para poder observar la versión catalán con toda su esencia, la ruta debería empezar en Regencós. Esta localidad destaca por haber sido elegida por la CNN como uno de los pueblos más bonitos de Europa. Además, conserva tramos de antiguas murallas y parte del recinto fortificado medieval construido en los siglos XIV y XV, así como el espectacular campanario de la Iglesia de San Vicenç, que es la imagen que representa al pueblo por su silueta cuadrada.

El recorrido seguiría por Pals, la localidad más conocida del conjunto. Este pueblo esconde calles empedradas que conducen a un castillo en el núcleo histórico de origen gótico, El Pedró. Desde la Torre de las Horas, construida entre los siglos XI y XIII, y desde el mirador de Josep Pla se observan unas vistas maravillosas a la Costa Brava y al macizo de Montgrí.

Muy cerca de Pals se encuentra Peratallada, un conjunto medieval tan bien conservado que hasta el propio nombre ("pierda tallada") hace referencia a sus antiguas murallas y laberínticas calles de piedra.

Plaza de las Voltes en Peratallada (Baix Empordà, Girona). / Oscar Vall

La próxima parada sería Palau Sator, un entorno amurallado con calles circulares que giran en torno a la plaza del castillo y destacan por una espectacular arquitectura medieval excelentemente conservada y por su ambiente tranquilo. Su atractivo es similar al de Monells, con una icónica plaza mayor que ha servido de escenario para la película 'Ocho apellidos catalanes'.

El siguiente destino pasaría por Ullastret. Destaca por núcleo medieval y por ser un conjunto arqueológico que conserva la ciudad ibérica más grande de Catalunya, con murallas, fosas y un museo monográfico que permite interpretar el yacimiento y conocer la cultura ibérica.

La ciudad ibérica de Ullastret (Baix Empordà, Girona). / EPC

El recorrido acabaría en Púbol, el pueblo más pequeño de esta lista. A destacar, principalmente su Castillo Gala-Dalí, una fortaleza medieval transformada por el propio Salvador Dalí en un refugio surrealista y romántico para su esposa Gala. Es una parada obligatoria dentro del famoso Triángulo Daliniano, la ruta que une tres localidades fundamentales en su vida: Púbol, Figueres (donde también se encuentra el museo) y Portlligat (donde residió).

Cabe destacar que este itinerario es simplemente uno de los más sugeridos por la proximidad entre los pueblos y la experiencia que cada uno puede ofrecer, ya sea por sus puntos de interés o simplemente por su encanto. Igualmente, merece la pena visitar toda la zona del Baix Empordà y disfrutar de un ambiente propio de la Toscana catalana, sea cual sea la ruta elegida.