Cuna de Pep Guardiola y del legendario Timbaler del Bruc: la localidad de Catalunya que evoca su pasado medieval, con reservas naturales y humedales que miran a Montserrat

Un pequeño pueblo en el interior de Catalunya atrae a muchos visitantes por su carácter cultural y natural, que lo convierten en un destino ideal para diferentes perfiles de turistas. Esto es debido a la esencia que mantiene como villa medieval, a los humedales que se convierten en lugares perfectos para observar aves, a sus fiestas tradicionales y, especialmente, el hecho de ser la cuna del exfutbolista y ahora entrenador catalán Pep Guardiola.

Pueblo medieval con gran valor patrimonial

En la comarca barcelonesa del Bages, a tan solo una hora de Barcelona y a pocos minutos de Manresa se encuentra Santpedor. Allí nació Pep Guardiola en 1971, un detalle que le añade identidad local a un lugar que ya es atractivo por su arquitectura medieval.

Además de este vínculo con el famoso exfutbolista y entrenador, el valor patrimonial de la población es enorme. Sus calles estrechas, portales y elementos arquitectónicos románicos, góticos y renacentistas guían a un núcleo urbano protegido que pretende preservar el legado histórico, proteger su entorno natural y fomentar el sentido de pertenencia.

Santpedor se divide en dos zonas: el Barrio Antiguo y l'Eixample. Dentro del Barrio Antiguo, de origen medieval, un sinfín de callejones rodean la plaza Gran y la plaza de la Iglesia, que son dos espacios configurados como los principales puntos de encuentro.

Por otro lado, l'Eixample rodea todo el casco antiguo y limita con varias casas de campo, granjas, campos de cultivo y bosques.

Cuna de Pep Guardiola

Todo esto forma una localidad que ofrece un paisaje atractivo y variado. Pero más allá del entorno, el dato biográfico de Pep Guardiola añade un encanto transversal, ya que funciona como una entrada para públicos que -quizás- no tienen entre sus prioridades visitar pueblos medievales.

Igualmente, este detalle sirve únicamente para atraer a turistas y precisamente esta dualidad es parte de la identidad de Santpedor: la visita comienza por la curiosidad futbolística y el propio encanto del entorno hace el resto.

El mismo Guardiola ha destacado en ocasiones la belleza de su pueblo natal y a menudo tiene presente su infancia y cómo era vivir en Santpedor, tal como desveló en su libro biográfico 'Otra manera de ganar'.

Asimismo, el pueblo le honra con el título 'Camp Municipal Josep Guardiola', en el campo que ha sido testigo de sus inicios en el fútbol.

Escultura del Timbaler del Bruc

En el pueblo, con menos de 8.000 habitantes, hay muchas actividades y puntos de interés. Uno de ellos se encuentra en la plaza Gran, donde destaca la escultura del ciudadano más famoso de la población catalana Isidre Lluçà Casanoves, al que se conoce como el Timbaler del Bruc: un personaje histórico que en las leyendas lo sitúan como el responsable de la primera derrota napoleónica en Catalunya durante la Guerra de la Independencia Española en 1808.

Estatua del 'Timbaler del Bruc' en Santpedor (Bages, Barcelona). / Helena Rigol

Además de la gran estatua, otro de los mayores puntos de interés es la iglesia de Sant Pere d'Or, que da nombre al pueblo y es de origen románico, del año 996, según el ayuntamiento de Santpedor.

En el entorno natural es imprescindible visitar els Aiguamolls de la Bòbila, un gran humedal con una gran biodiversidad donde convive fauna y vegetación propia.

Para quienes, en cambio, busquen descubrir la vida y el ambiente real de Santpedor, deben conocer la Feria de Sant Miquel, que se celebra el último fin de semana de septiembre. Es uno de los acontecimientos más destacados por la multitud de actividades y su amplia oferta de gastronomía local.

Escapada con cultura y naturaleza

Disfrutar de una escapada por Santpedor parece un plan perfecto, ya que combina el carácter histórico y medieval con la naturaleza. Alrededor del pueblo existen varios caminos y recorridos que pueden encajar con una ruta que combine la visita al núcleo antiguo con una caminata por las reservas naturales con vistas a Montserrat.

Por tanto, resulta un itinerario ideal que encaja con cualquier tipo de turista: amantes de la historia, la cultura, el fútbol o la naturaleza. También es perfecto para quienes simplemente quieran descubrir el interior de Catalunya.