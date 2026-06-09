Nombres de niños poco comunes pero que se están volviendo populares en Catalunya

Cada vez son más las familias que optan por alejarse de los nombres tradicionales para elegir opciones originales que aporten personalidad e identidad. En Catalunya, como muestran los últimos datos de Idescat (el Institut d'Estadística de Catalunya), esta tendencia ha impulsado la popularidad de nombres poco comunes, tanto de origen catalán como procedentes de otras culturas.

Nombres modernos y tradicionales

Aunque Marc, Jan o Pol continúan entre los nombres más habituales, muchos padres buscan alternativas diferentes. Entre las opciones que más han crecido en los últimos años destacan Nil, Kai, Elies, Gael, Bru, Roc y Otto. Se trata de nombres cortos, fáciles de pronunciar y con un estilo moderno que encaja con las preferencias de las nuevas generaciones.

El auge de nombres vinculados a la tradición catalana es otra de las tendencias destacadas. Nombres como Arnau, Guerau, Olau, Eloi, Genís o Biel han vuelto a adquirir protagonismo después de años con menor presencia. Según la plataforma 'ElsNoms.cat', esta elección responde al interés de muchas familias por mantener el vínculo con sus raíces sin renunciar a la originalidad.

Opciones poco habituales

Entre los nombres menos frecuentes aparecen propuestas como Caietà, Erim, Gausi, Januk, Jofre, Martíxol, Mel, Miqueló, Otger o Rai. También destacan alternativas como Oleguer, Nael, Neo, Sinan, Vador, Xavià, Telm y Teis. Por otro lado, existen nombres que resultan conocidos para gran parte de la población, pero que todavía no han alcanzado una gran popularidad. Es el caso de Saül, Néstor, Magí, Llorenç, Elian o Aniol.

Como ya advertía el escritor David Casellas en un artículo sobre onomástica, republicado por la Associació de Llengua Nacional, la globalización también ha transformado la forma de elegir nombres. Leo, Liam, Enzo o Noah son cada vez más habituales entre las familias catalanas, especialmente entre las más jóvenes. Su carácter internacional y la facilidad para adaptarse a distintos idiomas explican gran parte de su éxito y reflejan una realidad cada vez más diversa.

Los nombres cortos y de famosos

Existe cierto consenso en que los nombres breves continúan ganando terreno. Opciones como Roc, Èric, Teo o Lluc son percibidas como modernas, prácticas y fáciles de recordar. Aunque algunos de ellos llevan años utilizándose, siguen considerándose alternativas menos comunes que los nombres más tradicionales.

Las plataformas digitales y la ficción audiovisual también influyen en las decisiones de muchas familias. La aparición de determinados personajes en series o el auge de algunos creadores de contenido puede provocar aumentos puntuales en la popularidad de ciertos nombres.

Significado y sonoridad

El significado y la sonoridad continúan siendo dos de los factores más valorados a la hora de elegir un nombre. Antes de decantarse por una opción, muchos padres prestan especial atención al resultado final –con apellidos incluidos– y valoran, entre otras cosas, si será sencillo de pronunciar y escribir.

Un nombre original no tiene por qué resultar extraño. La clave está en encontrar una opción que combine personalidad, tradición e identidad cultural, una fórmula que explica el auge actual de los nombres de niño poco comunes en Catalunya.

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