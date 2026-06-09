Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresPapa BarcelonaSelectividadTráfico BarcelonaCaza europeoFondos buitreIncendio LleidaJubilaciónJosé Sacristán
instagramlinkedin

En Tarragona

El curioso nombre de este pueblo de Catalunya viene de una hortaliza, y pocos lo saben

Este municipio cuenta con 14 relojes de sol, un puente construido en 1804 y tan solo 450 habitantes

Menús creativos, vinos del Priorat y vistas a los viñedos: la experiencia gastro que arrasa en un pueblo de 345 habitantes

El increíble pueblo de cuento a media hora de Reus rodeado de viñedos

Puerros vendidos en un mercado.

Puerros vendidos en un mercado. / GUILLERMO MOLINER

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Oriol García Dot

Oriol García Dot

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En Catalunya hay pueblos cuyo origen guarda sorpresas que pasan desapercibidas incluso para sus propios habitantes, y este es uno de ellos. Su nombre, aparentemente común, esconde una curiosa relación con una hortaliza que marcó su historia o su entorno agrícola, aunque hoy pocos lo recuerdan.

Porrera es un municipio de la comarca del Priorat, en Tarragona, que cuenta con unos 450 habitantes, unos 28,54 km² y también 316 metros de altitud. Esta localidad se extiende por casi todo el valle del río Cortiella, partiendo desde el Molló, que tiene unos 992 metros de altura. Además, el sector norte del municipio está totalmente invadido por las montañas de la propia Sierra del Molló, según el propio Ajuntament de Porrera.

Viñedos y agricultura

La mayor parte del territorio de Porrera se encuentra sobre la masa de pizarra paleozoica de la comarca, que antes estaba cubierta casi toda de viña. Después, el viñedo se redujo mucho, pero actualmente, debido al resurgimiento de la actividad vitivinícola de la comarca, se está replantando mucho. También hay una pequeña parte de cultivo dedicada a avellanos, almendros y olivos.

La actividad económica básica del municipio es la agricultura y el sector de los viñedos. Actualmente, existen muchas cooperativas agrícolas y bodegas, la mayoría repartidas por el núcleo urbano, que dan una imagen única del carácter vitivinícola del municipio, sobre todo durante el periodo de vendimia. Como actividades de servicios están las tiendas de comestibles, alojamientos y restauración. Además, existen varios servicios municipales como piscina, escuela, casal municipal y la pista polideportiva.

Origen del nombre

Una de las cosas que más llama la atención de la gente es el nombre. Aunque tenga nombre de asociación canábica, el lugar aparece citado por primera vez en 1157 con el nombre de 'Valporriera', aunque en 1180 se le denominaba 'Vallem Porreram'. El nombre del municipio realmente proviene de los puerros: 'El valle de los puerros', ya que en la época, el municipio era conocido por su elevada producción de esta hortaliza.

Noticias relacionadas y más

De entre todos los elementos de interés turístico que existen en Porrera, el Ajuntament destaca los relojes de sol, porque Porrera se caracteriza por el gran número de relojes de sol que hay, concretamente 14 repartidos por el municipio. También destaca el Pont Vell, que fue construido en 1804, ha resistido varias embestidas del río y ofrece unas bonitas vistas al municipio. Y hablando de vistas, no podemos ignorar el Mirador del Encastell, desde el que se puede disfrutar de las vistas de la Església de Sant Joan Evangelista, el edificio más representativo del municipio.

PORRERA ( PRIORAT ) 28.04.2006. PAISAJE DE LA COMARCA DEL PRIORAT.en la foto:VISTA DE LA POBLACION DE PORRERA DESDE LA CARRETERA DE FALSET. foto PUIG, JOAN arxiu. DG. 060428 JP. COMARCAS CATALUNYA , PRIORAT , LOCALIDADES , PORRERA _ PUBLICADA EPC 29/04/2006 P 58

Vista de Porrera desde un mirador. / JOAN PUIG

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
  2. Florentino gana las elecciones del Real Madrid pero pierde el referéndum
  3. Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
  4. Las empresas en Europa temen una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial
  5. Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
  6. El despacho de Los Morancos cancela 29 millones en deudas: 'Nada te da más alegría que ayudar a las personas
  7. Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
  8. Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”

El curioso nombre de este pueblo de Catalunya viene de una hortaliza, y pocos lo saben

El curioso nombre de este pueblo de Catalunya viene de una hortaliza, y pocos lo saben

Directo | El Papa se despide de Madrid y pone rumbo a Barcelona

Directo | El Papa se despide de Madrid y pone rumbo a Barcelona

¿Qué tiempo va a hacer durante la visita del Papa León XIV a Barcelona? El Meteocat anuncia cambios

¿Qué tiempo va a hacer durante la visita del Papa León XIV a Barcelona? El Meteocat anuncia cambios

¿Dónde duerme el Papa en Barcelona? Esta es la residencia de León XIV durante su visita a la ciudad

¿Dónde duerme el Papa en Barcelona? Esta es la residencia de León XIV durante su visita a la ciudad

El ministro ultra israelí Ben Gvir llama a Italia "el país de las chanclas" tras saber que Roma le investiga en el caso de la Flotilla por presuntas torturas y secuestro

El ministro ultra israelí Ben Gvir llama a Italia "el país de las chanclas" tras saber que Roma le investiga en el caso de la Flotilla por presuntas torturas y secuestro

Investigado el CEO de la productora de ‘Andalucía Directo’ por presunta agresión y acoso sexual a una reportera

Investigado el CEO de la productora de ‘Andalucía Directo’ por presunta agresión y acoso sexual a una reportera

El sexo salvó el planeta: un estudio demuestra cómo la reproducción asexual ralentizó la evolución durante milenios

El sexo salvó el planeta: un estudio demuestra cómo la reproducción asexual ralentizó la evolución durante milenios

Italia se parte en dos en las elecciones municipales: ni Meloni ni la oposición ganan

Italia se parte en dos en las elecciones municipales: ni Meloni ni la oposición ganan