El curioso nombre de este pueblo de Catalunya viene de una hortaliza, y pocos lo saben

En Catalunya hay pueblos cuyo origen guarda sorpresas que pasan desapercibidas incluso para sus propios habitantes, y este es uno de ellos. Su nombre, aparentemente común, esconde una curiosa relación con una hortaliza que marcó su historia o su entorno agrícola, aunque hoy pocos lo recuerdan.

Porrera es un municipio de la comarca del Priorat, en Tarragona, que cuenta con unos 450 habitantes, unos 28,54 km² y también 316 metros de altitud. Esta localidad se extiende por casi todo el valle del río Cortiella, partiendo desde el Molló, que tiene unos 992 metros de altura. Además, el sector norte del municipio está totalmente invadido por las montañas de la propia Sierra del Molló, según el propio Ajuntament de Porrera.

Viñedos y agricultura

La mayor parte del territorio de Porrera se encuentra sobre la masa de pizarra paleozoica de la comarca, que antes estaba cubierta casi toda de viña. Después, el viñedo se redujo mucho, pero actualmente, debido al resurgimiento de la actividad vitivinícola de la comarca, se está replantando mucho. También hay una pequeña parte de cultivo dedicada a avellanos, almendros y olivos.

La actividad económica básica del municipio es la agricultura y el sector de los viñedos. Actualmente, existen muchas cooperativas agrícolas y bodegas, la mayoría repartidas por el núcleo urbano, que dan una imagen única del carácter vitivinícola del municipio, sobre todo durante el periodo de vendimia. Como actividades de servicios están las tiendas de comestibles, alojamientos y restauración. Además, existen varios servicios municipales como piscina, escuela, casal municipal y la pista polideportiva.

Origen del nombre

Una de las cosas que más llama la atención de la gente es el nombre. Aunque tenga nombre de asociación canábica, el lugar aparece citado por primera vez en 1157 con el nombre de 'Valporriera', aunque en 1180 se le denominaba 'Vallem Porreram'. El nombre del municipio realmente proviene de los puerros: 'El valle de los puerros', ya que en la época, el municipio era conocido por su elevada producción de esta hortaliza.

De entre todos los elementos de interés turístico que existen en Porrera, el Ajuntament destaca los relojes de sol, porque Porrera se caracteriza por el gran número de relojes de sol que hay, concretamente 14 repartidos por el municipio. También destaca el Pont Vell, que fue construido en 1804, ha resistido varias embestidas del río y ofrece unas bonitas vistas al municipio. Y hablando de vistas, no podemos ignorar el Mirador del Encastell, desde el que se puede disfrutar de las vistas de la Església de Sant Joan Evangelista, el edificio más representativo del municipio.