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Girona vuelve a liderar el ranking: es la ciudad española con más personas infieles por metro cuadradado

Catalunya es la comunidad autónoma con más localidades consideradas 'desleales' de toda España

La fidelidad ya no se lleva

Uno de cada cuatro españoles usa aplicaciones para ligar

Um hombre mantiene dos relaciones simultáneas.

Um hombre mantiene dos relaciones simultáneas. / Archivo

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Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Barcelona
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Catalunya se ha consolidado como uno de los grandes epicentros de las infidelidades amorosas. Y es que la aplicación de citas extramatrimoniales Ashley Madison ha vuelto a publicar su ranking estacional con las 20 ciudades más desleales de España.

La plataforma online ha reafirmado por cuarta temporada que la comunidad catalana es ya un referente en lo que respecta a la exploración de nuevas modalidades de relación de pareja.

La aplicación de citas extramatrimoniales Ashley Madison.

La aplicación de citas extramatrimoniales Ashley Madison. / EFE

Ocupan las tres primeras posiciones

Por tercera vez consecutiva, Girona es la ciudad más infiel de Catalunya, pero esta vez la aplicación ha traído otra sorpresa: también es la más desleal de España. De esta forma, la ciudad gerundense encabeza el ranking nacional, seguida por Manresa y Barcelona.

La capital del Bages ha escalado dos posiciones respecto a la lista del año pasado, donde ocupaba la cuarta posición a nivel nacional. La capital catalana, por su parte, ha pasado del quinto puesto al tercero.

Seis ciudades catalanas

Lleida (Segrià), Tarragona y Reus (Baix Camp, Tarragona) también se encuentran dentro de esta lista, por lo que Catalunya suma seis ciudades con más infieles en el país. A diferencia de las tres ciudades que encabezan el ranking, estas otras han bajado posiciones.

La capital leridana, que se había colocado en el séptimo puesto durante el año pasado, se encuentra ahora en la posición número 10. Tarragona es una de las ciudades que ha bajado más posiciones, desde la octava hasta la 13. Reus, por su parte, también ha descendido un escalón, del 15 puesto hasta el 16.

Ranking de las 20 ciudades

En cuanto a España, Granada (Andalucía) se coloca como la ciudad más infiel fuera de la comunidad catalana, ocupando el cuarto lugar en la clasificación nacional. Le siguen ciudades como León (Castilla y León), Madrid (Comunidad de Madrid) y Valencia (Comunitat Valenciana), en la quinta, sexta y séptima posición, respectivamente.

Así queda el ranking de las 20 ciudades más infieles de España:

  1. Girona
  2. Manresa
  3. Barcelona
  4. Granada
  5. León
  6. Madrid
  7. Valencia
  8. A Coruña (Galicia)
  9. Lugo (Galicia)
  10. Lleida
  11. Bilbao (País Vasco)
  12. Burgos (Castilla y León)
  13. Tarragona
  14. San Sebastián (País Vasco)
  15. Zaragoza (Aragón)
  16. Reus
  17. Alicante (Comunitat Valenciana)
  18. Marbella (Andalucía)
  19. Valladolid (Castilla y León)
  20. Alcobendas (Comunidad de Madrid)

¿Por qué se es infiel?

Ashley Madison también ha querido estudiar los motivos por los cuales las mujeres y los hombres deciden ser infieles. Según la aplicación, la principal razón es la insatisfacción sexual (30%), seguida por la necesidad de más atención y cariño (29%) y las ganas de vivir experiencias nuevas (28%).

Además, el estudio de la plataforma también asegura que "cada vez más personas comprenden sus propias necesidades y reconocen que una sola pareja puede no satisfacerlas durante toda su vida". Sin embargo, España es uno de los países a nivel mundial con un porcentaje más bajo de personas que perdonarían a su pareja por una infidelidad, con un 27% (30% hombres y 23% mujeres).

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Sea como sea, los números hablan por sí solos: lo que antes se llevaba en secreto, hoy en día se proclama sin vergüenza en un contexto hiperconectado y cada vez menos monógamo.

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