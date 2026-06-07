Salud pública
El aviso de la Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental: las plagas de mosquitos y cucarachas ya no son estacionales
Las temperaturas suaves desde invierno hacen que los ciclos de reproducción no se detengan o lo hagan durante poco tiempo
La primavera lluviosa y calurosa anticipa un verano de mosquitos, cucarachas y ratas en Catalunya
Un caso de hantavirus en el Berguedà en 2024: el único precedente reciente de la enfermedad en Catalunya
La Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap) prevé que las intensas lluvias de primavera y el inicio del calor sean el "escenario ideal" para la proliferación de mosquitos y cucarachas en Catalunya, según informa en un comunicado este martes.
El agua acumulada en recipientes y zonas naturales, combinada con temperaturas que en abril superaban los 25 grados, pueden disparar la presencia de mosquitos, principalmente el tigre (Aedes albopictus), de actividad diurna y agresiva, si bien sigue siendo la principal amenaza en ámbito urbano por su capacidad de criar en pequeñas acumulaciones de agua domésticas.
Cucarachas en viviendas y locales
El vicepresidente y portavoz de Adepap, Andreu Garcia, reconoce que siguen observando una tendencia a la desestacionalización de plagas, ya que las temperaturas suaves desde invierno hacen que los ciclos de reproducción no se detengan o lo hagan durante poco tiempo.
En cuanto a las cucarachas, Adepap afirma que las campañas de control se han tenido que avanzar, un año más, a abril; respecto a las especies más comunes, la americana (Periplaneta americana), de color marrón rojizo y grande, es la más frecuente en el alcantarillado.
La cucaracha alemana, más pequeña y clara, aparece de forma más frecuente en viviendas y locales de restauración, por lo que las actuaciones preventivas se han tenido que adelantar y reforzar ante una temporada de plagas "cada vez más larga", según Garcia.
El brote de hantavirus
Aunque las ratas son una plaga presente todo el año, es en verano cuando son más visibles, y este año el foco se centra en el ámbito sanitario, a causa de la condición de reservorios de enfermedades zoonóticas graves.
Tras el brote de hantavirus declarado en mayo, Garcia lo considera una amenaza real para la salud pública, por lo que desde Adepap se pide extremar la precaución. No obstante, Garcia ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que la transmisión de hantavirus de persona a persona es "muy extraño" y en Catalunya el riesgo es mínimo.
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