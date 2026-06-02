Este es el mejor plato catalán para comer durante el mes de junio: una receta mediterránea refrescante y fácil de hacer

Con la llegada del verano llegan las recetas frías y refrescantes para combatir el calor y el bochorno.

Y es que la dieta mediterránea presenta una gran variedad de comida para cualquier época del año: desde la ‘sopa de galets’ para el invierno, pasando por los panellets en otoño, la gastronomía catalana se transforma en la temporada estival para ofrecer platos ligeros.

Con la subida de las temperaturas, las cocinas dan paso a elaboraciones que no requieren una cocción prolongada bajo los fogones calientes, priorizando así la frescura e hidratación.

Tradición y fiesta popular

Uno de los grandes protagonistas del mes de junio, y coincidiendo con el inicio del verano es el xató, una ensalada tradicional catalana acompañada con una salsa que lleva el mismo nombre.

Consiste en una base de escarola acompañada de pescados en conserva (bacalao, atún y anchoas), aceitunas y su elemento estrella, la salsa espesa a base de almendras y avellanas tostadas, miga de pan con vinagre, ajo, aceite, sal y ñora, una variedad de pimiento.

Esta comida, como muchas en Catalunya, está ligada a la tradición y a las fiestas populares: el plato se preparaba en zonas vinícolas, y de ahí proviene el nombre. Se elaboraba en la fiesta del ‘aixetonar’, palabra que proviene de ‘aixeta’, grifo en catalán.

Salsa xató. / MARTA JORDI / CAMARA DIGITAL

Origen del plato

Durante la fiesta, cuando el vino estaba a punto de ser catado, se procedía a ‘aixetonar la bota’, una ceremonia fundamental que consistía en colocar un pequeño grifo que permitía que el vino saliese del recipiente.

Sin embargo, el origen del plato sigue siendo muy discutido entre los municipios de Sitges y Vilanova i la Geltrú, ambas en el Garraf (Barcelona), el Vendrell (Baix Penedès, Tarragona) y Vilafranca del Penedès (Alt Penedès, Barcelona).

Aun así, prácticamente todas las poblaciones del Penedès disponen de una variante propia de la receta de este plato y en la región se han popularizado las tradicionales ‘xatonades’, que son encuentros populares en los que los participantes degustan la receta.

Xatonada / Bcn

Como elaborar el xató

Para elaborar esta receta basta con seguir una serie de sencillos pasos:

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