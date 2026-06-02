Experiencia gastronómica
Esta es la localidad de Catalunya con un restaurante que ha conquistado a Marc Márquez: cocina catalana y una estrella Michelín
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Marc Márquez es uno de los mejores pilotos de MotoGP de la historia: ha ganado nueve títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo en distintas categorías y se ha hecho con la victoria de MotoGP siete veces.
Además, en su primera temporada consiguió el Campeonato del Mundo de MotoGP de 2013 con 20 años y 266 días, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar un campeonato de categoría reina de este deporte.
Nacido en Cervera (La Segarra, Lleida) Márquez continúa conquistando títulos allá por donde pasa y como buen catalán, es amante de la buena gastronomía y cocina mediterránea.
El restaurante
De hecho, uno de sus restaurantes predilectos se encuentra en Calldetenes, un pequeño municipio de menos de 3.000 habitantes ubicado en Osona (Barcelona).
Se trata de Can Jubany, el restorán del chef Nandu Jubany. El establecimiento cuenta con una estrella Michelín y ofrece productos de kilómetro cero plasmados en sus dos menús degustación, donde se constata el equilibrio entre tradición y vanguardia.
El primero, ‘El gran àpat de Can Jubany’ cuesta 172 euros, y destacan platos originales como las espardeñas asadas con parmentier y panceta o el postre de manzana ácida con merengue y granizado de hierbas aromáticas.
Productos de proximidad
El segundo menú que ofrecen es ‘Un passeig per Catalunya’ y tiene un precio de 122 euros, más asequible que el anterior. Aquí destacan los entrantes como las olivas y las gildas y los platos principales como el arroz seco de espardeñas con caldo de cigala.
Además, el recinto cuenta con un huerto de donde sacan muchas de sus verduras y hortalizas.
El restaurante se ubica en Calldetenes, en la destacada Plana de Vic, un lugar que brilla por su entorno natural y sus vistas espectaculares.
Un entorno único
Y es que Calldetenes ofrece un entorno rural único junto a la localidad de Vic. Entre Sus puntos de interés imprescindibles se encuentran la iglesia de Sant Martí, de origen románico y la masía de Can Motjol, que mezcla elementos góticos y renacentistas.
Sin embargo, lo más destacado del pueblo son las distintas rutas que ofrece: los caminos de los alrededores conectan con el monasterio de Sant Tomàs de Riudeperes, uno de los conjuntos medievales más singulares de Osona.
Tradición gastronómica
Calldetenes es la puerta a la llanura de Vic hacia rutas de naturaleza: la ruta del Ter, junto al río, está pensada para un recorrido en bicicleta o a pie entre los campos, masías y sotos.
Además, el itinerario de los molinos de harina ofrece un bonito paseo que bordea el torrente de Sant Martí, por donde pasan una serie de canales, acequias, balsas y fuentes.
El municipio también mantiene viva la tradición gastronómica: sus restaurantes y comercios ofrecen productos de la comarca, como embutidos, leche y quesos. Con todo, la proximidad, autenticidad y servicios definen la experiencia de visitar esta bonita localidad barcelonesa.
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