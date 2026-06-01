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El escondido jardín a menos de dos horas de Barcelona diseñado por Gaudí: fuentes, bancos y puentes inspirados en la naturaleza

La visita completa dura 40 minutos y las entradas tienen un precio de 5,50 euros

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El puente de los jardines de Gaudí.

El puente de los jardines de Gaudí. / Turisme de Lillet

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
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Antoni Gaudí fue uno de los mejores arquitectos de España y Catalunya. Su estilo único e inconfundible ha dado como resultado monumentos famosos en todo el mundo como la Sagrada Família o la Casa Batlló, e, incluso, parques enteros como el Park Güell.

Su interpretación única del modernismo catalán, basada en la geometría reglada y la inspiración en la naturaleza, revolucionó la arquitectura totalmente.

Y es que Gaudí creó estructuras orgánicas, aplicó técnicas innovadoras como la del ‘trencadís’ y consiguió unir arte, ingeniería y una profunda espiritualidad en cada obra.

Los jardines

Sin embargo, más allá de sus construcciones más famosas y visitadas, el arquitecto dejó también auténticas joyas menos conocidas repartidas por diferentes rincones de Catalunya.

Estos espacios, alejados de las grandes aglomeraciones turísticas, mantienen intacta la esencia del arquitecto.

Uno de los ejemplos más sorprendentes son los Jardins de Can Artigas, situados en pleno Berguedà (Barcelona) y considerados como una de sus obras paisajísticas más especiales.

Un regalo de Gaudí

Ubicados en La Pobla de Lillet, a 1h y 45 minutos de Barcelona, estos jardines fueron diseñados entre 1905 y 1906, durante la estancia de Gaudí en la zona.

En ese momento, el artista trabajaba en el Xalet del Catllaràs, un edificio del mismo pueblo que fue un encargo del industrial, y mecenas de Gaudí, Eusebi Güell para alojar allí a los ingenieros de las minas de carbón de la zona.

Según explica la oficina de turismo local, la familia Artigas acogió al arquitecto durante aquellos días y, como agradecimiento, Gaudí decidió diseñar unos jardines privados en los terrenos de la familia.

Puente de los jardines Artigas

Puente de los jardines Artigas / Turisme de Lillet

Un paseo entre esculturas

Durante el paseo pueden observarse algunos de los elementos más característicos de sus obras.

El itinerario muestra detalles arquitectónicos como el ‘trencadís’, los arcos catenarios y las formas orgánicas inspiradas en la naturaleza, presentes en barandillas, bancos, fuentes y puentes repartidos por todo el recinto.

Además, la religión también está muy presente: los jardines esconden distintos espacios emblemáticos como la Fuente de la Cascada, la Fuente del Buey, la Fuente del León, la Gruta, la Glorieta o el conocido Puente del Arco Cojo, que representan distintos apóstoles de la biblia.

Fuente del buey.

Fuente del buey. / Turisme de Lillet

Paz y armonía

Uno de los mayores atractivos de los Jardins de Can Artigas es la tranquilidad con la que pueden visitarse.

A diferencia de otros espacios de Gaudí constantemente masificados, aquí el visitante puede recorrer el entorno con calma e, incluso, escuchar el agua del Rio Llobregat fluir entre las piedras del lugar.

La visita completa dura aproximadamente 40 minutos, aunque desde la organización recomiendan realizarla sin prisas para apreciar mejor todos los detalles. Las entradas se compran directamente en la taquilla de los jardines, ya que no existe sistema de venta anticipada, y se puede pagar tanto en efectivo como con tarjeta.

Entradas y horarios

La entrada general cuesta 5,50 euros, pero también existen tarifas reducidas para jubilados, estudiantes, jóvenes con Carnet Jove y personas alojadas en establecimientos de la comarca. Los niños de entre 6 y 13 años pagan 2,80 euros y la entrada es gratuita para menores de cinco años.

Los horarios cambian según la temporada y el mes, aunque durante los meses de verano suelen abrir de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.30 horas. La taquilla cierra 30 minutos antes del cierre del recinto y, desde ese momento, ya no se permite el acceso.

El Tren del Ciment

Además, una de las formas más populares de llegar hasta los jardines es mediante el histórico Tren del Ciment, un antiguo ferrocarril industrial reconvertido en una atracción turística que atraviesa distintos puntos de interés del Berguedà.

Noticias relacionadas

Toda la información sobre entradas, horarios y visitas puede consultarse en la web oficial de Turisme La Pobla de Lillet.

Any Güell. Viatge commemoratiu amb el Tren del Ciment i visita a Jardins Artigas i a la fàbrica de ciment Asland del Clot del Moro i el Xalet Güell per recordar l'empresari Eusebi Güell, empresari i mecenes que va portar activitat econòmica a l'alt Berguedà amb la fàbrica de ciment Asland. Any Güell. Viatge commemoratiu amb el Tren del Ciment i visita a Jardins Artigas i a la fàbrica de ciment Asland del Clot del Moro i el Xalet Güell per recordar l'empresari Eusebi Güell, empresari i mecenes que va portar activitat econòmica a l'alt Berguedà amb la fàbrica de ciment Asland

Tren del Ciment. / DANI PERONA

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