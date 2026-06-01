La disculpa de Ferrocarrils de la Generalitat a un usuario: "El tren ha salido 5 segundos antes de su horario"

La extrema puntualidad de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha vuelto a quedar demostrada tras la insólita disculpa pública a un pasajero por adelantarse apenas cinco segundos a su hora establecida.

Este nivel de precisión contrasta drásticamente con la realidad diaria que sufren los usuarios de Renfe y su servicio de Rodalies de Catalunya, una red ferroviaria que arrastra décadas de críticas debido a averías estructurales, problemas de infraestructura y constantes retrasos generalizados.

Estos problemas se ven reflejados en una pérdida de confianza de los usuarios: según informes de Renfe, Rodalies cerró el primer trimestre de 2026 con 20,9 millones de pasajeros, lo que supone un descenso del 25,2% respecto al mismo periodo de 2025 .

Ya ocurrió en Japón

Y es que, mientras que para los viajeros de Rodalies la normalidad es la impuntualidad, para FGC adelantarse tan solo cinco segundos se convierte en motivo de una disculpa institucional formal, algo que hemos visto en países asiáticos como Japón, que tiene una de las mejores redes ferroviarias del mundo.

En el país nipón, la línea ferroviaria Tsukuba Express emitió una disculpa pública en 2017 porque uno de sus trenes salió de la estación de Minami Nagareyama 20 segundos antes.

El caso de Catalunya

En Catalunya, ocurrió miércoles: un usuario emitió una queja en la red social X (antes Twitter) por el anticipo de 2 minutos de un convoy en la estación de Sant Cugat dirección Sabadell (ambas en el Vallès Occidental).

“Está muy bien vuestra puntualidad, pero tampoco hay que salir antes de hora, por ejemplo una 115 ha salido de St Cugat a las 11:46 y tenía que salir a las 11:48”, comentaba Ousmane.

No obstante, desde la cuenta oficial de los Ferrocarriles le respondieron que únicamente se había adelantado cinco segundos, y se disculparon al momento.

“La hora de salida de Sant Cugat de este tren son las 11:47h, efectivamente el tren ha salido 5 segundos antes de su horario. Disculpa las molestias”, respondieron desde FGC.

Los memes del suceso

Ante esto, las redes sociales se han llenado de memes de usuarios de transporte público de Catalunya comprando el servicio con Rodalies. Algunos se reían de la situación cómica y otros deseaban que esa fuera la normalidad de cada día en los trenes catalanes.

La historia de FGC

Esta diferencia de rendimiento tiene sus raíces en la propia historia y evolución de los ferrocarriles en el territorio. El nacimiento del tren en España se remonta a mediados del siglo XIX, con la inauguración en 1848 de la emblemática línea entre Barcelona y Mataró.

Con el paso de las décadas, este sistema se fragmentó en diversas compañías privadas hasta que, después de la Guerra Civil, el Estado unió la red principal de vías bajo el sello de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe), priorizando así la conexión de grandes ejes nacionales, pero con menos inversión para las redes locales.

Noticias relacionadas

De este modo, en 1979, la Generalitat de Catalunya asumió el control de la red que conecta Barcelona con el Vallès y l'Anoia y fundaron la empresa pública FGC, caracterizada por el control constante de la infraestructura y de las frecuencias.