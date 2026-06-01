Penélope Cruz, Javier Bardem e incluso Messi: la playa de Catalunya favorita de muchos famosos

Las costas catalanas destacan por ser de las más bonitas de Europa y del mundo, sus diferentes paisajes y tipos de arenas hacen disfrutar a cualquiera que visite el litoral.

Desde la arena fina de Tarragona, hasta los imponentes acantilados de Girona, el paisaje catalán ofrece una enorme variedad de contrastes.

En el norte, la Costa Brava destaca por sus calas escondidas de aguas cristalinas, rodeadas de pinos y pueblos marineros tradicionales. En cambio, hacia el sur, el paisaje cambia por completo con playas extensas de arena dorada y espacios naturales únicos como el Delta del Ebro, donde el río se une con el mar.

En plena Costa Brava

Esta diversidad convierte a la costa en un destino turístico muy popular para viajeros de todo el mundo, incluso para celebridades de todos los ámbitos.

Y es que una de las playas más destacadas en el litoral catalán es la de Calella de Palafrugell, donde han veraneado muchos famosos, como la pareja más querida del cine, Penélope Cruz y Javier Bardem e incluso la estrella del fútbol Leo Messi.

Ubicada en el municipio gerundense del Baix Empordà, en plena Costa Brava, la costa de Calella brilla por sus aguas cristalinas. Sus más de 500 metros de longitud pintan un increíble mosaico de playas y calas aptas para todos los gustos.

Arena y piedras

Además, se encuentran desde pequeñas calas accesibles en barco o nadando para aquellos que quieran pasar desapercibidos hasta las playas urbanas de carácter familiar.

Para los amantes del deporte, algunas de sus playas disponen de espacios habilitados para el fútbol o el voleibol e, incluso, instalaciones y servicios de submarinismo, el kayak, el paddlesurf y otros muchos deportes acuáticos.

La costa de Calella dispone de nueve playas oficiales: en primer lugar, la del Port de Malaespina, ubicada en el casco urbano de la villa del Baix Empordà y rodeada por pequeñas casas. Está formada principalmente por arena gruesa y piedras y suele ser la playa que presenta menor densidad de ocupación del municipio.

Casitas de pescadores

Asimismo, la pintoresca playa del Port Pelegrí es de las más céntricas y suele estar muy frecuentada debido a su ubicación y buenos accesos.

Ubicada en una bonita zona residencial, la cala de Sant Roc enamora por su entorno natural de rocas y acantilados.

Su encanto más especial se lo dan las antiguas casitas de pescadores que la rodean, manteniendo viva la esencia marinera del pueblo. Es un rincón muy íntimo y pequeño, de apenas 20 metros de longitud, formado por arena gruesa y bañado por unas aguas cristalinas espectaculares.

Otra de las playas es la dels Canyissos, situada en una zona residencial también entre antiguas casitas de pescadores. Está formada por arena gruesa y tiene casi 100 metros de longitud.

Vistas al litoral

Además de sus increíbles playas, la localidad destaca por su belleza inigualable, que aún mantiene un encanto de postal con sus barcas de madera en la arena, casas encaladas y porches abovedados.

Una de sus zonas más bonitas es el conjunto histórico del Port Bo y les Voltes, una calle con casetas de pescadores que actualmente acogen algunos de los mejores restaurantes del lugar.

Continuando por el núcleo antiguo se llega a la iglesia de Sant Pere, construida a finales del siglo XIX con un emblemático reloj a lo alto de su campanario.

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Asimismo, el municipio también alberga el Espacio Natural Protegido de Castell-Cap Roig, donde se encuentran los famosos jardines de Cap Roig, desde donde disfrutar de las vistas al litoral gerundense.