Comprar vivienda en este pueblo de Catalunya cuesta menos de 90.000 euros: pisos reformados con piscina y garaje

Con motivo de los desorbitados precios de la vivienda en Catalunya, algunos han encontrado la solución en huir de las grandes ciudades, donde encuentran una ventaja por partida doble: dar con opciones más asequibles y alejarse de las zonas masificadas.Con todo, en la mayoría de pueblos catalanes, aunque las viviendas puedan ser más baratas, tampoco resulta tan sencillo dar con un piso en buenas condiciones y por un buen precio.

Con este contexto, una pequeña localidad cerca del Pirineo se ha convertido en una opción atractiva para compradores por la oferta de 18 apartamentos reformados en pleno entorno rural por menos de 90.000 euros.

La Catalunya necesitada de nuevos vecinos

Muchos de los pueblos pequeños de Catalunya sufren despoblación y necesitan acoger familias, niños, movimiento y nuevos proyectos de vida para no desaparecer. Es el caso del pueblo pirenaico Malpàs, en el municipio de El Pont de Suert (Alta Ribagorça, Lleida), que representa una de las zonas de interior necesitadas de nuevos vecinos para no quedar deshabitada.

En consecuencia, Malpàs propone una iniciativa que podría ser una solución beneficiosa tanto para el pueblo, por la repoblación, como para los nuevos vecinos que no necesitan contar con un presupuesto excesivamente alto para poder adquirir una vivienda digna: la oferta de casi una veintena de pisos por un precio asequible.

Más allá del coste, uno de los grandes atractivos es la tranquilidad de la localidad sin renunciar a un entorno conectado, ya que a tan solo 10 km del pueblo se encuentra el centro de El Pont de Suert, lo que facilita el acceso a servicios básicos y al comercio, y que a su vez permite desplazarse a otras grandes ciudades como Lleida o Barcelona. Además, la proximidad con la alta montaña y con las pistas de esquí de Boí Taüll lo convierte en una opción interesante tanto para el invierno como para el verano.

Vista de Malpàs, en El Pont de Suert (Alta Ribagorça, Lleida). / Wikipedia

Apartamentos por 89.000 euros

Los 18 pisos anunciados forman parte del mismo complejo de apartamentos y cuentan con alrededor de 65 metros cuadrados. Se trata de viviendas reformadas con tres habitaciones y un baño, con garaje, terraza y una piscina comunitaria. Se venden desde 89.000 euros, tal como aparece publicado en el portal inmobiliario de Idealista. Por tanto, es un proyecto pensado especialmente para familias y para quienes no quieran asumir una gran reforma.

Para Malpàs, esta iniciativa supone la oportundiad de aumentar el consumo local y revitalizar una comarca despoblada. Esta transformación implica algo más allá defacilitar el precio de la vivienda, ya que también es una manera de recuperar la afluencia de personas en zonas cautivadoras de Catalunya. Por este motivo, algunos ayuntamientos de los pueblos Lleida están rehabilitando viviendas con el fin de facilitar la compra de pisos y casas de manera que puedan atraer a nuevos vecinos.

¿Qué hacer en Malpàs?

Malpàs es un bucólico y pintoresco pueblo de montaña. Ubicado a unos 1.000 metros de altitud en la ladera de un cerro, ofrece vistas espectaculares y un entorno ideal en la naturaleza. Destaca su núcleo antiguo, formado por casas de aspecto medieval alrededor de la plaza Mayor.

Muy cerca, se encuentra el espacio natural protegido de la Faiada de Malpàs, con una rica flora y fauna. Las antiguas minas de carbón de Malpàs también se pueden visitar a través de diferentes rutas de senderismo; aunque el recinto está cerrado, desde el exterior se pueden identificar los restos del patrimonio.