Estos son los dos hospitales públicos catalanes que se cuelan en el top 50 del mundo: destacan por su tecnología y sus servicios

La sanidad pública es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar, de este modo, todos los residentes en España tienen derecho a la atención sanitaria, con el único requisito de estar empadronado en el municipio de residencia y tramitar la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI).

Nuestra sanidad se sostiene mediante los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas, por lo que no requiere pagos directos al recibir atención médica básica, consultas de urgencia ni hospitalización.

Además, el país cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo por su accesibilidad y por su tecnología, y algunos de sus hospitales se han colado en los ránkings internacionales.

Robótica y telemedicina

De hecho, según el último estudio de la revista Newsweek junto a Statista, tres hospitales españoles han entrado en el top 50 de los más inteligentes del mundo, y dos de ellos son catalanes.

Esta lista reconoce a los 350 hospitales que lideran la implementación de tecnologías inteligentes en todo el mundo.

El primero, en la posición 27 de la lista World’s Best Smart Hospitals 2026, es el Hospital Universitari Vall d’Hebron, que además se consolida como el primer hospital inteligente de toda España y el quinto de Europa.

Más de 100 años de historia

La revista ha destacado su importancia en robótica y telemedicina, que actualmente resultan cruciales para ofrecer diagnósticos más rápidos y tratamientos mucho más precisos.

Además, han hecho hincapié en ocho especialidades entre las que destacan la oncología médica, que se sitúa como la 28ª del mundo en su disciplina y la primera del Estado, y endocrinología, que se ubica como la 33ª del mundo, la segunda del Estado y la primera de Catalunya.

El segundo hospital catalán es el Hospital Clínic de Barcelona, un centro de más de 100 años de historia e innovación.

Servicios destacados

De esta manera, el Hospital Clínic ha alcanzado el 43º lugar, mejorando nueve posiciones en comparación con el ranking de 2025. Es más, se posiciona como el segundo hospital del Estado y el 15º de Europa en el ranking de los World’s Best Smart Hospitals 2026.

La revista Newsweek ha destacado once especialidades del Hospital Clínic de Barcelona entre las 100 mejores del mundo en sus respectivas disciplinas.

Concretamente, el servicio de obstetricia y ginecología, que ocupa la décima posición mundial, siendo el primero del Estado y el tercero de Europa.

Asimismo, el servicio de cardiología ocupa el puesto 51 y Neurología el 44, mejorando sus posiciones internacionales.

Medicina de calidad

Otros hospitales catalanes que también aparecen en el listado son el Sant Joan de Déu en el puesto 294 y la Clínica Sagrada Família (privada) en el 222.

Así, los hospitales inteligentes destacan por integrar tecnología avanzada para transformar por completo la atención médica tradicional.

El uso de estas herramientas digitales no solo optimiza los tratamientos y la gestión del centro, sino que también resulta fundamental para mejorar la prevención de enfermedades, la salud comunitaria y el bienestar general de los pacientes.

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Estos datos demuestran la importancia de mantener una sanidad pública de calidad, donde todos los ciudadanos tengan acceso a un trato digno e igual independientemente de su clase social y poder adquisitivo.