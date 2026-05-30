Estas son las cincuenta playas de Catalunya que tendrán área de baño con perros este verano

El litoral catalán tendrá 50 playas con espacios habilitados para el baño con perros este verano, una cifra similar a la del año pasado pero con alguna novedad. Vila-seca (Tarragonès) estrena su primera zona delimitada, en la playa de La Pineda, y Tarragona tendrá por primera vez dos. En cambio, Cubelles (Garraf) este año no tendrá debido a unas obras en la zona donde se permitían. En total, más del 60% de la setentena de municipios costeros catalanes ofrecen espacio para perros en la playa, con o sin limitación de horarios. La Selva sigue siendo la única comarca donde no es posible ir a la playa con animales en verano, mientras que en el Maresme las hay en el 80% de sus municipios costeros, con un total de 13 playas habilitadas.

El recuento de playas que habilitan espacios para perros en verano elaborado por la ACN a las puertas del inicio de la temporada alta de baño en muchas localidades constata que la situación no ha variado mucho respecto al verano pasado. Este año habrá en 43 municipios —el 62% de las poblaciones costeras—. En algunos de ellos, como Cadaqués, los perros pueden acceder incluso a más de una playa. Por eso, se contabilizan 50 espacios habilitados a este efecto a lo largo de todo el litoral urbanizado.

Las principales novedades de la temporada son la incorporación de Vila-seca al listado de municipios con playa para perros y, por contra, el cierre temporal de la playa para perros de Cubelles (Garraf), que este año no está abierta por unas obras en la zona que se alargarán al menos hasta el verano de 2027, según el consistorio. Tarragona solo contaba con una el año pasado, en la playa del Miracle, mientras que este año sumará la segunda, en la playa Llarga.

Mapa con las playas catalanas con áreas para perros. En rojo, las playas con horario restringido / ACN

Horarios restringidos de día y de noche en algunos casos

La mayoría de estas playas permiten el acceso con animales durante todo el horario diurno durante la temporada alta de baño, que se extiende habitualmente desde principios de junio hasta finales de septiembre. Sin embargo, algunos municipios restringen el baño a unas horas concretas del día o de la noche.

Es el caso de las tres playas con área para perros de Sant Pol de Mar (Maresme), donde se puede ir solo a partir de las 20 h de la tarde y hasta las 8 h de la mañana. El mismo horario se aplica al tramo de playa del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) donde se puede acceder con mascotas.

En Altafulla (Tarragonès), la restricción es diferente: se pueden llevar animales de 7 a 8.30 h de la mañana, y también de diez de la noche a once y media de la noche. En Alcanar (Montsià), la playa de La Platjola permite el baño con perros entre las once de la mañana y las seis de la tarde, por Semana Santa y entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Estos son solo algunos ejemplos de la regulación horaria que hacen los municipios donde se permite el baño con mascotas.

La Selva, de nuevo sin playa para perros

Del conjunto de comarcas catalanas con litoral, solo hay una sin ninguna playa urbana donde se permita acceder con animales en verano. Es la Selva, donde ninguno de sus tres municipios costeros —Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar— tiene una, ni hay previsión de tenerla. En Blanes este invierno se ha hecho una prueba piloto en la playa del centro, con un espacio de 5.500 metros cuadrados para perros, pero el Ayuntamiento ha descartado mantener la zona durante la temporada alta de baño, es decir, en verano, y la recuperará en otoño.

Amplia oferta en el Maresme y el Alt Empordà

El extremo opuesto es el Maresme, con hasta 13 playas habilitadas para llevar al perro en 13 de sus 16 municipios costeros, con nombres destacados como Mataró, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, Arenys de Mar o El Masnou.

El Alt Empordà es la otra comarca catalana con más playas para perros, un total de 11 en 7 de los 9 municipios costeros. Solo Roses y L’Escala no tienen, mientras que Cadaqués tiene hasta 4, y El Port de la Selva, dos.

En el sur del país, el Tarragonès destaca con 6 playas de este tipo, en Tarragona, Salou, Altafulla, Torredembarra, Roda de Berà y con la novedad de Vila-seca. En cambio, Creixell no tendrá. En las Terres de l’Ebre, la comarca del Montsià cuenta con 4 playas para perros, una en cada municipio: Alcanar, La Ràpita, Amposta y Sant Jaume d’Enveja. En el Baix Empordà, hay tres —Sant Feliu de Guíxols, Palamós y Torroella de Montgrí—, es decir, solo en un tercio de los municipios costeros, porque no hay, entre otros, ni en Platja d’Aro, ni en Calonge, ni en Palafrugell.

En el Garraf también habrá tres espacios, uno menos que el año pasado por las obras en Cubelles. Y finalmente, se cuentan un par de playas habilitadas en las comarcas del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Baix Camp y el Baix Ebre, y una en el Baix Penedès —El Vendrell—.

Servicios y condiciones de uso

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Los servicios y las condiciones de uso de estos espacios varían según el municipio. En algunos casos se pide que los animales estén atados y controlados en todo momento por sus propietarios, como en la playa de Els Griells de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). En la mayoría la zona está perimetrada, con una valla en la arena y carteles informativos. En algunos casos, los municipios también definen la zona de baño con los animales dentro del agua con boyas, como ha hecho Vila-seca en su estreno como municipio donde se permite el baño con perros. Algunos municipios tienen instaladas duchas para las mascotas, como las que ya ofrecía el año pasado Pineda de Mar. Finalmente, hay un reducido número de espacios que no tienen ningún servicio ni indicación. Es el caso de la playa de Belis de Sant Pere de Ribes (Garraf), que no está regulada y, según informó el año pasado el consistorio, se puede ir con mascota.