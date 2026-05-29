Tormentas explosivas y grandes trombas de agua: los fenómenos que llegan a Catalunya después del calor extremo

La última semana de mayo ha estado caracterizada en Catalunya por un aumento significativo de las temperaturas, que han dejado el territorio sumido en un clima estival.

Las playas se han llenado de bañistas, los refugios climáticos de gente refugiándose del calor y las noches han sido bochornosas en muchos sectores del litoral.

Y es que la pasada madrugada del viernes la temperatura nocturna marcó valores por encima de los 20ºC en la costa y prelitoral central.

De hecho, el Observatori Fabra de Barcelona registró una mínima de 24,9ºC, la más alta para un mes de mayo en 112 años de datos.

Bajan las temperaturas

Por la mañana también se batieron marcas históricas: las máximas del jueves superaron los 35ºC en el interior y prelitoral, un récord en 31 de las 126 estaciones automáticas desde que se tienen registros.

Este viernes el tiempo ha continuado en la misma línea, aunque las temperaturas ya han comenzado a decaer: las máximas están siendo más bajas en el nordeste y litoral, aunque en general rondan los 29ºC y los 34ºC. En zonas de Ponent y de las Terres de l’Ebre continúan rozando los 40ºC.

Por el contrario, durante la tarde se esperan lluvias locales en puntos del Pirineo y Prepirineo, y además podrían ir acompañadas de tormenta.

Temperaturas de verano

De cara al fin de semana, los termómetros continuarán bajando en el conjunto del territorio. El sábado los termómetros descenderán de forma generalizada, aunque seguirán en valores veraniegos: entre 25 y 30 grados en la costa y entre 30 y 35 grados en el interior.

Por la tarde podrían llegar chubascos intensos a los Pirineos, que se extenderán durante el domingo y con posibilidad de granizo.

A partir de la semana que viene se espera que los valores se estabilicen del todo y bajen de los 30ºC en general. Además, el martes podrían llegar tormentas activas a muchas comarcas de la costa de Girona y en el norte de Barcelona.

El cambio climático

Y es que estas subidas bruscas de los valores son una consecuencia directa del cambio climático, que sigue calentando el planeta.

Como informa la Aemet, las masas de aire cálido de esta semana han sido las más cálidas desde que se tienen registros, puesto que la temperatura del planeta aumenta cada vez más rápido.

Según sus informes, “en 2020 la temperatura media en España se estima que habría aumentado 1,7°C desde la época preindustrial y la mayor parte de este aumento de la temperatura se ha producido en los últimos 60 años”.

Además, para este año, el verano climatológico -que empezará el próximo 1 de junio y se extenderá durante el próximo trimestre-, será más cálido de lo habitual en gran parte de España y podría ser más tormentoso en el Pirineo y la vertiente mediterránea.

Frenar su impacto

Y es que el agua cálida del mar actúa como un ‘combustible’ que proporciona más energía y humedad a la atmósfera.

Cuando esta energía se encuentra con las primeras masas de aire frío de finales de verano, choca el aire frío en las capas altas de la atmósfera con el vapor y el calor extremo acumulados en la superficie marina, y se forman las tormentas violentas y las danas.

Sin embargo, según los expertos en meteorología aún estamos a tiempo de frenar el calentamiento global actuando de manera coordinada.

Noticias relacionadas

Para lograrlo, es fundamental reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante la transición hacia energías limpias, la protección de los ecosistemas naturales y la adopción de hábitos de consumo más sostenibles.