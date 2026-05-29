El escondido refugio de Gerard Piqué en Catalunya: un pueblo de 400 habitantes entre las montañas del Pirineo catalán

Catalunya es un territorio rico en cultura, gastronomía y variedad paisajística, algo que se refleja en cada rincón del mapa, desde el litoral mediterráneo hasta los Pirineos.

Esta diversidad no solo forma parte de su identidad, sino que también ha convertido a la comunidad en uno de los destinos más atractivos del sur de Europa tanto para visitantes como para residentes.

Su combinación de tradición y modernidad permite encontrar propuestas culturales de primer nivel a escasos kilómetros de entornos naturales privilegiados.

Un punto de atracción

En el ámbito gastronómico, Catalunya destaca por sus ingredientes excepcionales entre los que se hallan productos del mar, de la huerta y de la montaña. Ingredientes como el aceite de oliva, los vinos de distintas denominaciones de origen o los productos de proximidad han consolidado una cocina reconocida internacionalmente.

Esta variedad y riqueza también han convertido a Catalunya en un punto de atracción para numerosas personalidades del ámbito cultural, deportivo y empresarial.

El refugio de Piqué

Entre ellas destaca el exfutbolista Gerard Piqué, que cuenta con una residencia en el municipio de Bolvir, en la Baixa Cerdanya (Girona), una de las zonas más exclusivas y valoradas del Pirineo catalán por su entorno natural, su tranquilidad y su elevada calidad de vida.

El pequeño pueblo, de tan solo 493 habitantes, según datos del Idescat, se ha convertido en una área residencial privilegiada donde se han construido urbanizaciones de gran calidad.

Además, destaca porque, a pesar de ser una localidad pequeña, abarca lugares de gran interés. Entre ellos se encuentran la iglesia románica de Santa Cecília, una capilla de una sola nave que data del siglo XII.

SANTA CECÍLIA DE BOLVIR (BAIXA CERDANYA, GIRONA). / Wikipedia

Lugares de interés

Otro de los edificios de interés turístico es la iglesia románica de Talltorta del siglo XVII, que destaca por las pinturas de Sant Climent de Talltorta, que cubren todas las paredes y la bóveda de la parroquia.

Estos murales representan escenas bíblicas, y son un claro ejemplo de la utilización del arte como instrumento visual para la población analfabeta de la época. Además, han sido declarados como Bien Cultural de Interés Nacional.

El pueblo también esconde el Santuari de la Mare de Déu del Remei, una obra histórica de la familia Manaut, pertenecientes a la alta burguesía y banca barcelonesa de principios del siglo XX.

Santuari de la Mare de Déu del Remei / Wikipedia

Un yacimiento arqueológico

Asimismo, Bolvir invita a visitar el yacimiento arqueológico del Castellot, que se encuentra situado en una terraza natural avanzada de la llanura llamada La Corona, en el sureste del término municipal.

Hasta la actualidad, sólo se ha excavado un 30% de la superficie total del yacimiento y éste sigue siendo objeto de estudio científico.

Yacimiento arqueológico de Bolvir / MIQUEL SPA / RG7_EXTERNAS

Dentro del término municipal también se encuentra el Real Club de Golf de la Cerdanya, inaugurado en 1929, que tiene una larga tradición de campeonatos internacionales y atrae a deportistas de todo el mundo.

Senderismo y esquí

Aparte, la localidad cuenta con un entorno natural privilegiado que invita a los amantes del senderismo a hacer rutas de todo tipo: se pueden hacer excursiones por las cercanías de los núcleos poblados utilizando los caminos que llevan a las numerosas fuentes, como la de las Basses del Pallaret o la de la Vall.

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Finalmente, se encuentra cerca de diferentes pistas de esquí, como la de la Molina o Masella, en Alp, por lo que se convierte en un lugar ideal para ir en invierno a disfrutar de los descensos por las montañas pirenaicas.