El mejor camping de Europa 2026 está en Catalunya: bungalows premium y acceso directo a la playa

Catalunya es uno de los destinos preferidos por los turistas y residentes que desean alojarse en un camping.

Según el INE, las pernoctaciones en campings se incrementaron un 15,7% en marzo de este respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 29,4% y las de no residentes un 7,7%.

Además, en Catalunya este tipo de turismo también aumenta año tras año: durante el primer trimestre de 2026, el número de pernoctaciones en los campings catalanes subió un 25,9%.

Un entorno verde

Este incremento puede deberse a diferentes motivos: hoy en día, los campings compiten directamente con los hoteles de cinco estrellas gracias a los bungalows de diseño. Y es que los usuarios buscan la experiencia de dormir en la naturaleza y desconectar de las pantallas, el estrés urbano y la rutina diaria.

Los campings ofrecen un entorno verde y abierto que favorece el bienestar mental, la actividad física al aire libre y la desconexión digital en espacios amplios y no masificados.

Además, Catalunya es la comunidad autónoma con más cámpines de España: según el informe anual del Idescat, cuenta con 351 establecimientos, lo que genera un total de 267.507 plazas.

El mejor camping

Asimismo, es un sector muy arraigado en la tradición catalana: más del 50% de los huéspedes son catalanes, frente al 36% de extranjeros y solo un 9% del resto de España.

No obstante, Girona es la excepción: el 80% de los clientes son extranjeros, frente al 20% de españoles. Además, con un total de 72 establecimientos asociados, es la provincia con más cámpines.

De hecho, en Girona se encuentra el mejor cámping de España y el cuarto mejor de Europa según la lista anual de la organización Auto camper service international (Acsi).

Se trata del Camping La Ballena Alegre, ubicado en primera línea de playa en el municipio de Sant Pere Pescador, en el corazón de la Costa Brava (Alt Empordà Girona).

La mejor piscina

Este gran camping, con más de 1100 parcelas ha logrado una puntuación de 8,5 sobre 10 en la web de referencia de cámpines europeos. El resort destaca por una oferta diversa que va desde 'bungalows' hasta parcelas de rotación donde instalar las tiendas de campaña o caravanas.

Para escoger al ganador, campistas de todo el continente europeo han votado para elegir a sus favoritos en nueve categorías diferentes.

Entre ellas se encuentran 'camping más divertido para los niños’, 'camping con la mejor ubicación', 'camping más cordial con los perros' o 'la piscina de camping más bonita’, donde un camping de Salou se ha llevado el premio.

Una gran variedad

Concretamente, el camping & Resort Sangulí, ubicado en Salou (Tarragonès), que se ha llevado el premio a la piscina más bonita de Europa gracias a sus parques acuáticos con diferentes temáticas repartidos entre los extensos terrenos del camping.

Noticias relacionadas

Gracias a su gran variedad de opciones, Catalunya dispone de distintos lugares donde pasar un fin de semana en familia y disfrutar de la desconexión que ofrece el entorno.