Llega el pico de calor en Catalunya: máximas que pueden alcanzar los 35ºC en estas zonas

Catalunya lleva unos días sumida en un episodio estival, con temperaturas que están superando los 30ºC en muchas localidades de la comunidad autónoma.

Y es que el cambio climático está causando estragos en el territorio: las olas de calor están adelantando su llegada y extendiendo su duración, registrando así valores más propios de los meses centrales del verano.

De hecho, ayer miércoles se coronó como la jornada más cálida del año, pero este jueves los termómetros seguirán subiendo con temperaturas de hasta 12ºC por encima de lo habitual.

Tiempo estival

Es más, el Meteocat registró la noche del miércoles al jueves la temperatura más alta para un mes de mayo en la estación de Portbou - Coll dels Belitres (Alt Empordà, Girona), consolidando un nuevo récord de anomalía térmica en la zona.

La previsión para hoy muestra un tiempo que va a seguir en la misma línea que estos últimos días, con un sol radiante por la mañana en toda Catalunya y sin nieblas ni vientos fuertes.

La temperatura tocará techo en muchas comarcas, con máximas de entre 30ºC y 35ºC en general y de entre 35ºC y 38ºC en el interior.

Un día de contrastes

Las noches serán tropicales en la costa, no bajarán de los 20ºC, y el bochorno se hará notar.

Aun así, por la tarde crecerán algunas nubes de evolución en el Pirineo y Prepirineo que podrían dejar algún chubasco local.

El viernes será un día de contrastes en Catalunya: el calor seguirá presente en todo el territorio, pero a partir del mediodía se esperan lluvias en puntos del tercio norte que pueden ir acompañadas de tormenta. Además, crecerán nubes en el interior de la comunidad autónoma.

Las máximas podrían bajar mínimamente en el nordeste y en el litoral, donde oscilarán entre los 29 y 34 grados, pero subirán en Ponent y en las Terres de l’Ebre hasta los 39ºC.

Fin de semana cálido

De cara al fin de semana, los termómetros bajarán en el conjunto del territorio, aunque seguirán marcando valores veraniegos entre los 25ºC y 30ºC en la costa y 30ºC y 35ºC en el interior.

El sábado por la tarde volverán las tormentas moderadas a los Pirineos y podrían ir acompañadas de granizo.

Previsión de junio

Aun así, en el resto del territorio los cumulonimbos dejarán un ambiente cálido y tropical de madrugada.

No será hasta el inicio de junio cuando los valores vuelvan a estabilizarse progresivamente hasta alcanzar la normalidad.

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Sin embargo, según el Meteocat el inicio del sexto mes del año presenta una probabilidad alta de mantener un ambiente más cálido y seco de lo habitual, con temperaturas por encima de la media y precipitación inferior a lo habitual.