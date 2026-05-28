El pueblo de Barcelona donde nació el exfutbolista Cesc Fábregas: famoso por sus actividades acuáticas y rutas frente al mar

En Catalunya han nacido muchas celebridades de todos los ámbitos y épocas: desde pintores, pasando por arquitectos y cantantes, la comunidad autónoma destaca por haber sido la cuna de aquellos que soñaban a lo grande.

El pintor Salvador Dalí, las cantantes Rosalía y Aitana o futbolistas ya retirados del campo como Gerard Piqué o Cesc Fábregas han nacido en diferentes puntos de la región, y cada uno de ellos recuerda sus orígenes con mucho amor y cariño.

De hecho, este último dedicó unas bonitas palabras a su tierra natal después de anunciar en 2023 que se retiraba del fútbol profesional: “No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys”, publicaba en sus redes.

Y es que Fábregas dio sus primeros pasos en el fútbol en la tierra que le vio nacer, Arenys de Mar, un pequeño municipio del Maresme, en Barcelona.

La localidad, de unos 17.000 habitantes, es un destino ideal para disfrutar del sol y la playa, especialmente durante los meses de verano.

Además, gracias a su posición privilegiada en el mar Mediterráneo, cuenta con más de 400 años de historia y de tradición marinera, y ofrece una gran cantidad de actividades lúdicas relacionadas con ello.

Actividades en familia

Pescar, nadar o navegar por sus aguas cristalinas son algunas de las mejores experiencias para vivir con la familia o amigos. El puerto de la localidad ofrece salidas en barco tradicional y con vermut, degustación o baño.

El Club Náutico de Arenys cuenta con una Base Náutica con actividades de mar como paddle surf, windsurf, vela ligera, kayak, buceo y cursos diversos.

Asimismo, el municipio cuenta con un balneario con aguas minero-medicinales: los baños de Can Titus, con más de 200 años de historia. Dispone de un jardín con piscina exterior de agua termal, terraza, gimnasio y todas las instalaciones terapéuticas estándar.

Visita los dos museos

Aparte de su pasado marítimo, el municipio ha pasado por muchas etapas de la historia: en la playa Cavaió o en la Musclera se pueden descubrir fortificaciones que los alcaldes republicanos construyeron durante la Guerra Civil Española con el objetivo de proteger al pueblo de los ataques enemigos.

Arenys de Mar también tiene dos museos: el Museo Marès de la Punta, donde se exhibe una importante colección de piezas de encaje hechas a mano y el Museo Mollfulleda de Mineralogía, el museo con la colección de minerales más importante de Catalunya.

En cuanto a su arquitectura, es recomendable visitar la iglesia de Santa María, construida en 1575 y que abarca diferentes estilos, desde la estructura renacentista de los muros hasta la cubierta de la nave y las capillas góticas.

La ruta de Salvador Espriu

El municipio también ofrece rutas como las que recorren el puerto y las rías de la zona.

Otro de los itinerarios es el dedicado al poeta Salvador Espriu, quien también se enamoró de la localidad e, incluso, le dedicó algunas de sus obras: “I jo he estimat tothora Arenys. (...) He pensat sempre en la nostra Vila i en la nostra gent”, relataba en sus poesías.

De hecho, la ruta Espriu recorre el camino hacia el cementerio, donde descansa el escritor, partiendo desde la casa Bisbe Català, donde veraneaba, y pasando por la torre Llobet y el camino de la Pietat.

Finalmente, tras una larga caminata podemos acercarnos a algunas de sus heladerías artesanales más famosas, entre las que se encuentran ‘Gelats 792’, un local que ofrece distintos sabores artesanos que cambian según la estación del año.

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Con todo, Arenys de Mar es un municipio ideal para aquellos que quieren salir del bullicio de las grandes ciudades y disfrutar de la tranquilidad del Mediterráneo.