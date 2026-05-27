“No podemos convertirnos en Barcelona” el mensaje que lanza el alcalde de Atenas contra el turismo en Grecia
La capital griega se ha convertido en el destino más popular del país
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Barcelona y Atenas se han consolidado en los últimos años como dos de las ciudades más visitadas del Mediterráneo.
Su clima, patrimonio histórico, gastronomía y conexión con el mar las han convertido en destinos estratégicos para millones de viajeros internacionales.
Sin embargo, el crecimiento constante del turismo también ha abierto un debate sobre cómo gestionar la llegada masiva de visitantes sin afectar al equilibrio urbano y residencial.
Alcanza cifras récord
En el caso de Barcelona, el turismo continúa batiendo récords: según datos oficiales del Observatori del Turisme a Barcelona, la provincia de Barcelona cerró 2025 con 26,1 millones de turistas y un impacto económico directo de más de 14.000 millones de euros. Solo la ciudad recibió 16 millones de visitantes, mientras que el aeropuerto superó los 57 millones de pasajeros.
Atenas vive una situación similar: la capital griega se ha convertido en el destino turístico más popular del país y, según datos recogidos por el Instituto de la Confederación de Empresas Turísticas Helénicas (INSETE), alcanzó los 12 millones de llegadas internacionales en 2025, mientras que el número total de visitantes se acerca ya a los 10 millones anuales.
Una ciudad saturada
Este crecimiento ha llevado al alcalde de Atenas, Haris Doukas, a plantear nuevas medidas para ordenar el turismo y limitar la expansión hotelera en determinadas zonas de la ciudad.
Durante un evento celebrado recientemente en la capital griega, el dirigente lanzó un mensaje en la cadena de televisión Euronews que rápidamente llamó la atención por la comparación con Barcelona: “No podemos convertirnos en Barcelona”.
El alcalde explicó que existen áreas de Atenas que ya se encuentran saturadas y donde resulta necesario estudiar cuántas nuevas plazas turísticas puede asumir realmente la ciudad. Entre las medidas que se están valorando figura la posibilidad de restringir nuevas licencias hoteleras en determinados barrios, especialmente en el centro urbano.
El impacto del turismo
Actualmente, Atenas ya mantiene congeladas las licencias para nuevos alquileres turísticos de corta duración en algunas zonas céntricas. Según los datos mencionados por el canal Euronews, en la región de Ática existen cerca de 69.000 camas hoteleras, de las cuales unas 35.000 se concentran en el área central de la capital griega.
La comparación con Barcelona no es casual: la capital catalana se ha convertido en un foco de debate por el impacto que el turismo masivo y el crecimiento de los alojamientos turísticos tienen sobre los barrios y la vivienda.
De hecho, el alcalde del municipio, Jaume Collboni (PSC), ya ha anunciado en reiteradas ocasiones su intención de acabar con todos los pisos turísticos hasta el año 2028 para que pasen al mercado residencial.
Un momento de expansión
El propio sector hotelero de Atenas reconoce que el crecimiento acelerado del turismo obliga a planificar el futuro de la ciudad.
Algunos representantes empresariales han señalado que otras capitales europeas, como Barcelona o Ámsterdam, ya han aplicado restricciones similares para evitar una concentración excesiva de alojamientos turísticos en determinadas áreas urbanas.
Grecia atraviesa además un momento de fuerte expansión turística: el turismo representa más de una cuarta parte de la economía del país y continúa registrando cifras récord de ingresos y visitantes internacionales.
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