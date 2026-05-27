El diagnóstico del economista Santiago Niño Becerra: “La economía catalana está muy desequilibrada”

La desigualdad económica es el desequilibrio en la distribución de bienes, ingresos y recursos entre personas, sociedades o países. Es decir: mientras unos acumulan riquezas inimaginables, otros no tienen acceso ni a lo esencial.

Las desigualdades de renta han aumentado en la mayoría de los países occidentales en las últimas décadas: desde la crisis financiera mundial de 2008, el número de multimillonarios se ha multiplicado por más de dos, según informa Naciones Unidas.

Además, según datos del Global Wealth Report 2026 de la consultora americana Boston Consulting Group (BCG), "la concentración de la riqueza en la cúpula sigue aumentando", y entre 2021 y 2026, las personas con más de 30 millones de dólares han incrementado en un 29.41%.

Un país desigual

Estas diferencias económicas también se dan dentro de una misma región: según informes de la Fundación laCaixa, España se ha convertido en un país cada vez más desigual, donde hay más ricos, pero, también, más pobres.

Como indica la entidad, la brecha se ha vuelto especialmente pronunciada en comparación con otros países de la UE: y es que el 53% de la riqueza está en manos del 10% de la población.

En Catalunya, esta brecha económica también es evidente: el Índice Gini, sitúa la desigualdad en el 29.1% en 2025. Este indicador mide la concentración de la riqueza en una escala donde el cero representa la igualdad perfecta y el cien significa la desigualdad absoluta.

Economía desequilibrada

La cifra actual es un 0.1% superior a la del año pasado, pero refleja una mejoría al ser un 3.2% inferior a la registrada en 2015.

Sin embargo, como explica el economista y profesor Santiago Niño Becerra en el programa Tot es mou de 3cat, “la economía catalana está muy desequilibrada”.

Y es que, aunque el PIB total de Catalunya es alto, el PIB por habitante refleja un claro empobrecimiento. Según explica, “en la comunidad autónoma se hacen actividades, como el turismo, que tienen una baja productividad y dan lugar a salarios bajos”.

Como relata Niño Becerra, la renta media del territorio catalán son 20.789 euros por bolsillo, pero el capital más alto se concentra únicamente en Barcelona y su área metropolitana, donde superan los 25.500 euros de media.

Las tres comarcas catalanas

A medida que nos alejamos de la capital catalana, y de las zonas turísticas de mar y montaña, el poder adquisitivo va bajando: en gran parte de las comarcas de Girona, concentran entre 19.000 y 25.000 euros de media y en Lleida y el interior de Tarragona se registra el PIB por cápita más bajo, por debajo de los 17.500 euros.

“La conclusión que se podría sacar de aquí es que la renta en Catalunya está concentrada”, explica el profesor.

Y es que solo “entre el Barcelonès, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat se concentra el 59% del PIB de Catalunya” lo que significa que las demás comprenden el 41% restante.

Solución difícil

“Esto significa que la economía catalana está muy desequilibrada, tres comarcas están concentrando el 59% del PIB”, muestra el economista.

Sin embargo, este desequilibrio no tiene una solución sencilla: según el profesor, aunque mejorara la movilidad entre ciudades y provincias, el capital seguiría concentrándose en Barcelona.

“Si una persona del Barcelonès se va a vivir a Lleida y trabajara en Barcelona, esta persona viviría en Lleida, pero el PIB se generaría en el Barcelonès”, explica.

Por debajo de la media

Asimismo, sostiene que, comparado con otros países, la situación catalana es realmente extrema: “En Alemania, entre Baviera, Baden-Württemberg, Gesee y Hamburgo, concentran el 46% del PIB, que mucho, pero en Catalunya, el PIB es del 59%. El caso de Catalunya es muy extremo”.

Además, esta diferencia se deja notar en los municipios donde el turismo mueve la economía. En estos territorios, a pesar de estar en las zonas de renta per cápita más alta, el poder adquisitivo individual está muy por debajo de los 20.000 euros.

“Todos los municipios costeros turísticos tienen una renta media que está por debajo de la renta media de Catalunya”, sostiene Niño Becerra.

Sueldos bajos

Así, la economía turística de costa se sostiene de forma mayoritaria sobre los sectores de la hostelería y los servicios de temporada. Estos puestos de trabajo suelen ofrecer sueldos bajos, jornadas parciales y contratos temporales, situándose siempre a la cola del ranking salarial de Catalunya.

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Es más, los municipios turísticos deben dar servicios a millones de visitantes temporales que gastan dinero allí, inflando el PIB del territorio, pero los ingresos reales se quedan en manos de grandes cadenas hoteleras o propietarios que no residen (ni tributan su IRPF) en esa localidad litoral.