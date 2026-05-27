Empiezan las multas en estas playas de Barcelona: buenas noticias para los vapeadores

Con el inicio inminente del verano y la subida de las temperaturas en las regiones mediterráneas, llega un momento esperado por muchos: el primer baño refrescante en el mar.

Y es que sumergirse en la playa en los días de calor es un placer inigualable que despierta todos los sentidos.

Más allá del simple alivio térmico, este ritual marca el verdadero comienzo de la temporada estival. Las playas mediterráneas se transforman en escenarios vibrantes donde el aroma a salitre, el murmullo de la gente y la calidez de la arena dorada crean una atmósfera de desconexión absoluta.

Perjudicial para la salud

Sin embargo, la llegada masiva de bañistas también reabre un debate habitual cada temporada: la prohibición de fumar en las playas. Esta controversia enfrenta desde hace años el derecho individual de los fumadores con el deseo de la mayoría de disfrutar de un espacio público saludable y libre de humo.

Además, la discusión ya no solo gira en torno al bienestar inmediato de las personas, sino también al impacto medioambiental que este hábito genera en los litorales.

Según informa la Diputació de Barcelona, el tabaco es perjudicial para la salud, tanto para las personas que fuman como para las personas que respiran el humo.

Multas y sanciones

Por lo tanto, es importante evitar fumar en las playas y, sobre todo, tirar las colillas en la arena por el alto impacto que supone para el medio ambiente, el medio marino y la salud de las personas.

De hecho, desde 2022 está prohibido fumar en las playas de Barcelona, y hacerlo acarrea una multa de 30 euros.

A las playas de la capital catalana se le adelantó Sitges, que desde 2021 prohíbe el tabaco. En Vilanova i la Geltrú, esta medida está en vigor en parte de su litoral desde el año 2020.

También tienen prohibiciones en vigor Calella, El Masnou, Caldes d’Estrac y Pineda de Mar.

Municipios que se suman

No obstante, las sanciones comenzarán a aplicarse este año siguiendo el ejemplo de Barcelona, donde ya multaron a algunas personas el año pasado.

Asimismo, este año se añaden los siguientes municipios a la lista:

Premià de Mar.

Vilassar de Mar.

Cubelles.

Sant Andreu de Llavaneres.

Sant Vicenç de Montalt.

Sant Pol de Mar.

Vilanova i la Geltrú (extiende el veto a todas sus playas).

(extiende el veto a todas sus playas). Mataró.

Aun así, esta medida no pillará por sorpresa a sus habitantes, ya que en 2025 las localidades llevaron a cabo una campaña de concienciación destinada a los fumadores.

Espacios seguros y libres de humo

Sin embargo, vapear sí que está permitido: el ayuntamiento de Barcelona intentó prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en la arena, tratándolos igual que a los cigarrillos normales.

En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) canceló esta prohibición al dictaminar que el ayuntamiento no tiene el poder ni la autoridad legal para prohibir el vapeo en estos espacios.

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El objetivo final de la Diputació de Barcelona es que las 107 playas de la demarcación, que suman 61,6 kilómetros desde el Garraf hasta el Maresme, sean espacios de bienestar y ocio, saludables, sostenibles, seguros y libres de humo.