Confirmado: la iglesia sumergida más antigua del mundo se encuentra en Catalunya

Alrededor del mundo existen miles de iglesias, cada una de ellas con diseños diferentes, materiales peculiares y ubicaciones inusuales. Muchos destacan la basílica de la Sagrada Família como la más famosa de Catalunya. Sin embargo, un estudio realizado por la entidad Official World Record, junto al Grup de Recerca de Didàctica del Patrimoni de la Universitat de Barcelona, ha reconocido Sant Romà de Sau como la iglesia más antigua del mundo que aún se conserva en pie bajo el agua, una peculiaridad irreplicable incluso para aquellas construcciones más emblemáticas.

Este santuario, ubicado en el pantano de Sau (Vilanova de Sau, Osona), es todo un icono histórico: entre los años 1942 y 1969, los villanovenses decidieron levantar una presa alrededor del río Ter para paliar la falta de agua en la zona. Con todo, durante su llenado, en 1962, el pueblo quedó completamente sumergido en sus aguas junto a la iglesia, por lo que tuvo que trasladarse a un nuevo núcleo residencial al que llamaron "la nueva población".

Sant Romà de Sau, consagrada en 1062, destaca por su campanario lombardo, que hoy, aparte de ser uno de los atractivos turísticos del municipio, es un indicador visual de sequía. Según la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a día de hoy, el pantano de Sau ha superado el 90% de su capacidad total. No obstante, apenas unos meses atrás, en marzo, estaba prácticamente lleno a causa de las lluvias y solo dejaba ver la cruz de la iglesia, por lo que decidieron abrir sus compuertas.

El pantano de Sau, al 72% de su capacidad total, visto desde un lado de la presa. / Jordi Borràs / ACN

La competencia de Sau

En 2020, la entidad sin ánimo de lucro Official World Record, dedicada a promover, verificar y certificar récords mundiales, inició una investigación documental: "Nos preguntamos cuántas ermitas románicas podrían existir debajo del agua, pero después lo extendimos a todas las iglesias; fue en ese momento cuando vimos que estábamos ante una situación única en todo el mundo y que nadie lo había comprobado hasta ahora", explicó su presidente, David Ventura, a la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El estudio dio con varios templos sumergidos, como la Basílica de San Neófito, una iglesia bizantina del año 303 d.C dedicada a un santo que fue ejecutado y decapitado a orillas del lago Iznik (Turquía) durante las persecuciones del emperador Diocleciano. En el 707 d.C., colapsó y quedó sumergida a causa de un terremoto, permaneciendo oculta por más de 1.300 años. Sin embargo, los expertos determinaron que no era rival para Sant Romà de Sau, pues esta también es la iglesia sumergida a más profundidad.

"Dos récords en uno"

El mismo Ventura contó que, para comprobar la profundidad del pantano, organizaron una inmersión el verano de 2020. Admitió que fue toda una experiencia: "El pantano tiene el agua muy verdosa y a más de un metro ya no se ve nada, se pasa al negro". No sin antes conocer la distribución del monumento, recorrió la iglesia entrando por su puerta principal y saliendo por la ventana trasera. Finalmente, constató que se encontraba a 23 metros de profundidad y que, además, se había conservado muy bien durante los años.

Tras la expedición, no quedó más que publicar el resultado: "Son dos récords en uno", remarcó Ventura en la página web de la entidad. Y posteriormente, en otoño de 2021, Official World Record publicó su libro 'Guinness World Records' que, aparte de la iglesia más en antigua bajo el agua, recogió otros reconocimientos mundiales. El libro fue traducido a más de 100 lenguas, incluidos el catalán y el castellano, y se situó dentro del 'Top 20' textos más traducidos en la historia.

Otra iglesia, otro récord

Este año, la Basílica de la Sagrada Família también ha roto el récord de la iglesia más alta del mundo tras instalar el brazo superior de su cruz central y alcanzar una altura de 172,5 metros, aunque también ha roto el récord del proyecto en construcción activo más antiguo. Diseñada por Antoni Gaudí, sus obras empezaron en 1882. El arquitecto falleció en 1926 y en 1936, durante la Guerra Civil, sus maquetas sufrieron graves destrozos que ralentizaron aún más su construcción.

Imagen de la colocación del brazo superior de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la más alta del templo y que ya lo sitúa en 172,5 metros de altura. / Lorena Sopena/ Europa Press

La Sagrada Família es una de las estructuras más complejas y ambiciosas de la historia de la arquitectura: Gaudí eliminó los contrafuertes tradicionales y creó un sistema de columnas arborescentes que distribuyeron el peso del monumento de forma natural. Tanto la geometría reglada de sus elementos como su fachada e interior repletos de simbolismo religioso son la razón por la que muchos la consideran el máximo exponente del modernismo catalán.