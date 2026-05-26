Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Isak AndicZapatero joyasHuelga de profesoresRodaliesJubilaciónBegoña GómezHipnóticosHantavirusSonny RollinsIncidente químico ManresaMundialRebajasLiva
instagramlinkedin

Este santuario de Catalunya parece sacado de los Alpes y se ha convertido en uno de los lugares más virales en redes

El acceso se realiza por una carretera estrecha que asciende entre campos y bosques

El refugio de Gerard Piqué en Catalunya: un pueblo de 400 habitantes escondido entre las montañas del Pirineo catalán

Este es el pueblo abandonado que esconde una gran 'muralla china' y se encuentra a menos de una hora de Lleida

El santuario de Catalunya que parece sacado de los Alpes.

El santuario de Catalunya que parece sacado de los Alpes. / Josep M Perostes / RG7_EXTERNAS

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya es un territorio donde la diversidad paisajística se convierte en uno de sus mayores atractivos. En pocos kilómetros, el paisaje puede transformarse por completo: del Mediterráneo a las montañas, de grandes ciudades a pequeños pueblos rurales que parecen detenidos en el tiempo, esta riqueza geográfica ha favorecido la aparición de enclaves únicos que combinan naturaleza, historia y patrimonio cultural.

Entre todos estos rincones, destacan especialmente aquellos espacios que, además de su valor arquitectónico o religioso, ofrecen una desconexión en el entorno natural y transmiten paz y armonía. 

Vistas espectaculares

En ese contexto aparece un enclave que sorprende especialmente por su ubicación y su estética: el Santuari de Puig-agut, un templo situado en lo alto de una colina que domina el paisaje de la comarca de Osona, en la provincia de Barcelona.

El santuario se encuentra en el término municipal de Manlleu, a unos 650 metros de altitud, en un entorno de bosques y prados que le da un aire alpino que los usuarios destacan en redes sociales. 

Desde su mirador se obtienen vistas amplísimas del Ter, el pantano de Sau en días despejados y gran parte de la plana de Vic, lo que lo convierte en un punto estratégico tanto espiritual como paisajístico.

Financiado por el pueblo

Su origen se remonta a finales del siglo XIX: el santuario se inauguró en 1886, y fue impulsado por iniciativa del sacerdote Jaume Collell, una figura clave del catalanismo religioso de la época, pero fue financiado por donativos populares de vecinos de la comarca y de toda Catalunya. 

Además, se convirtió en el primer templo de España dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.

Arquitectónicamente, el santuario es de estilo neogótico sencillo, pero muy armonizado con el entorno, por lo que parece sacado de un cuento de hadas. 

Acceso y ubicación

Está construido con piedra local y presenta una única nave y un alto campanario que se eleva sobre la colina silenciosa. En el interior destaca una imagen del Sagrado Corazón y una decoración simple y más pensada para la contemplación que para la ornamentación.

Uno de los elementos más singulares del conjunto es su ubicación: el templo acompaña al paisaje que lo rodea, y se complementan entre ellos.

El acceso se realiza por una carretera estrecha que asciende entre campos y bosques hasta el punto más alto del municipio, lo que refuerza la sensación de aislamiento y tranquilidad. Además, se encuentra a tan solo una hora y 15 minutos del centro de Barcelona, por lo que es un destino ideal para pasar un fin de semana.

A lo largo de los años, el santuario ha sido restaurado en varias ocasiones para mantener su estructura y mejorar el acceso de visitantes. 

Ideal para rutas

Hoy en día sigue siendo un lugar de culto activo, pero también un punto de interés turístico y excursionista, especialmente los fines de semana, cuando se convierte en una escapada habitual para quienes buscan naturaleza y calma sin alejarse demasiado de Barcelona.

El entorno de Puig-agut también es ideal para rutas a pie o en bicicleta: desde el santuario parten varios caminos de diferentes dificultades que atraviesan bosques con nieblas matutinas dignas de película.

Noticias relacionadas

El Santuari de Puig-agut se ha convertido en un lugar que sorprende a todo aquel que lo visita por su estructura y sencillez y ha acabado siendo uno de los lugares más ‘instagrameables’ de toda la comunidad autónoma. 

TEMAS

  1. Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
  2. 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
  3. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  4. ¿Qué centros comerciales abren hoy, lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
  5. ¿Dónde es fiesta hoy 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
  6. Pedro Sánchez anuncia un plan de 9.000 millones de euros para rehabilitar viviendas y promover el transporte sostenible
  7. La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
  8. Martillazos en la mandíbula, lengua pegada al paladar y 'ojos de cazador': el ideal extremo de belleza que seduce a los chicos

Indra elige a Josep Maria Recasens como nuevo consejero delegado en sustitución de José Vicente de los Mozos

Indra elige a Josep Maria Recasens como nuevo consejero delegado en sustitución de José Vicente de los Mozos

El Govern activará antes del verano el plan de pueblos con 100 millones para un centenar de municipios

Josep María Recasens, el estratega que liderará la industria de la defensa en España

Josep María Recasens, el estratega que liderará la industria de la defensa en España

La Justicia frena a UTECA y permite a RTVE seguir comercializando la publicidad del Mundial 2026

La Justicia frena a UTECA y permite a RTVE seguir comercializando la publicidad del Mundial 2026

El 74% de los jóvenes españoles considera la previa un plan en sí mismo

El 74% de los jóvenes españoles considera la previa un plan en sí mismo

Karol G triunfa en los American Music Awards

BHHS, la inmobiliaria de Warren Buffett, quiere seducir al comprador internacional en España: “El país se ha afianzado como un destino muy seguro de inversión”

BHHS, la inmobiliaria de Warren Buffett, quiere seducir al comprador internacional en España: “El país se ha afianzado como un destino muy seguro de inversión”

Google reduce Fitbit a lo esencial con Air: menos tamaño, más foco en la salud

Google reduce Fitbit a lo esencial con Air: menos tamaño, más foco en la salud