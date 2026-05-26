Catalunya podría vivir un ‘Superniño’ durante el verano: temperaturas por encima de la media y sequías

El calentamiento global se ha convertido en uno de los principales factores que están transformando el clima del planeta.

El aumento de la temperatura media global, provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, está intensificando las olas de calor, alterando los episodios de lluvia y aumentando la frecuencia de fenómenos extremos.

En este contexto, eventos como El Niño -y los episodios más intensos, conocidos popularmente como ‘Superniño’- pueden amplificar aún más los extremos climáticos.

Calor y lluvias

El fenómeno de El Niño se origina en el océano Pacífico tropical y consiste en un fuerte calentamiento de las aguas superficiales.

Este cambio altera la circulación atmosférica global y puede provocar impactos climáticos en distintas regiones del mundo. Según la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), los episodios fuertes de El Niño están asociados a alteraciones significativas en precipitaciones y temperaturas a escala global.

Además, predicen que existe un 90% de probabilidades de que se desarrolle este otoño y afirman que hay un 50% de posibilidades de que sea bastante intenso.

El caso de Catalunya

En el caso de Catalunya, la combinación entre cambio climático y posibles fases intensas de El Niño podría reforzar la tendencia hacia veranos más cálidos y secos de lo habitual. De hecho, durante la última semana de mayo la comunidad autónoma está registrando valores incluso por encima de los 30ºC en algunas zonas del territorio.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la región ya experimenta unas temperaturas más elevadas de la media y una mayor frecuencia de olas de calor en las últimas décadas.

Esto podría traducirse en episodios de calor extremo más persistente, especialmente en zonas del interior como Ponent o el Vallès, donde las máximas suelen ser más elevadas.

Un otoño con lluvias

De cara al otoño, algunos modelos climáticos apuntan a una mayor probabilidad de precipitaciones irregulares y eventos intensos en el Mediterráneo occidental, algo que ya se ha observado en años recientes con el mar Mediterráneo más cálido de lo habitual y sus consecuentes danas.

Y es que, como recogen los datos del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), el calentamiento global está intensificando la probabilidad de lluvias extremas e inundaciones repentinas en regiones mediterráneas, especialmente en zonas urbanas y cuencas pequeñas.

Un punto vulnerable

El Mediterráneo es considerado por los científicos como una de las regiones más en riesgo por el cambio climático. El aumento de la temperatura del mar actúa como combustible para fenómenos meteorológicos extremos, favoreciendo episodios de lluvias torrenciales o Danas más intensas.

En este escenario, fenómenos como El Niño pueden alterar la intensidad o la distribución de algunos patrones atmosféricos.

Seguimiento continuo

Organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) mantienen un seguimiento continuo de la evolución de El Niño y sus posibles impactos globales.

Es más, la OMM avisó el pasado febrero de que, entre mayo y julio, las posibilidades de que El Niño vuelva a instaurarse en España aumentarán, con una probabilidad de hasta el 40%.

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Para Catalunya, el escenario de los próximos meses se mueve entre la continuidad de una tendencia clara hacia temperaturas más altas y la posibilidad de episodios de inestabilidad más extremos en otoño.