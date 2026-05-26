Dieta mediterránea
El sofrito y el Alzhéimer: el aliado de la cocina catalana para proteger el cerebro
Los que padecen la enfermedad tienen dificultades para recordar nombres, caras o lugares
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El Alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que provoca un deterioro cognitivo progresivo y es la causa más frecuente de demencia. Esta afecta a la memoria, el lenguaje, la orientación y la capacidad de realizar actividades cotidianas.
Por desgracia, actualmente no tiene una cura definitiva, motivo por el que la prevención y la detección precoz se han convertido en una prioridad médica y científica.
La enfermedad provoca un deterioro gradual de las neuronas, hasta el punto que a los que la padecen les resulta cada vez más difícil recordar nombres, mantener conversaciones o reconocer lugares y personas.
Los hábitos saludables
De hecho, según datos de la Fundación Pasqual Maragall, solo en España hay alrededor de 900.000 casos reconocidos, y a escala mundial, cada tres segundos se registra un nuevo diagnóstico de demencia.
Aunque la genética influye en algunos casos, cada vez existen más evidencias de que determinados hábitos saludables pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Entre ellos destacan el ejercicio físico, el descanso adecuado, la estimulación intelectual y, especialmente, la alimentación.
En este contexto, la Fundació Pasqual Maragall ha puesto el foco en la dieta mediterránea como una de las grandes aliadas para proteger la salud cerebral.
El plato estrella
La entidad, centrada en la investigación y prevención del Alzhéimer, señala que este modelo alimentario puede contribuir a retrasar o disminuir el riesgo de deterioro cognitivo gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
Y dentro de esta dieta hay una preparación muy habitual en la cocina catalana que sobresale especialmente: el sofrito. Según explica la Fundación, esta base culinaria elaborada habitualmente con tomate, cebolla, ajo y aceite de oliva virgen extra combina ingredientes ricos en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.
El sofrito está presente en numerosos platos tradicionales catalanes, desde arroces y guisos hasta platos de cuchara o recetas de pescado y carne.
Alimentos destacados
Además, algunas investigaciones han señalado que cocinar el tomate junto al aceite de oliva favorece la absorción de licopeno, un antioxidante relacionado con efectos beneficiosos para la salud cerebral y cardiovascular.
Según los expertos, este tipo de preparaciones típicas de la dieta mediterránea pueden contribuir a reducir factores asociados al envejecimiento cerebral y al desarrollo del Alzhéimer.
Otros de los alimentos destacados por la entidad son los siguientes:
- Aceite de oliva virgen extra.
- Hortalizas, fruta y verdura en abundancia.
- Pan y cereales, preferiblemente integrales.
- Productos lácteos, preferentemente bajos en grasa.
- Pescado azul.
- Agua.
Estilo de vida
No obstante, los expertos recuerdan que la protección cerebral no depende únicamente de un alimento concreto, sino de un estilo de vida global.
La Fundació Pasqual Maragall también insiste en la importancia de mantener una vida social activa, controlar factores como la hipertensión o la diabetes y evitar el sedentarismo.
Todo ello puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas en una sociedad cada vez más envejecida.
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